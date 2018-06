Miguel Linares: «Ramon Folch em va parlar molt bé del Reus»

El davanter arriba «amb molta il·lusió» després de quatre temporades a l’Oviedo, on es va convertir en tot un ídol

Primer, la revisió

Nou han marxat

Miguel Linares ja vesteix de roig-i-negre. El davanter de 35 anys va ser presentat aquest dimarts al migdia com a nou jugador del CF Reus en un acte en el qual va estar acompanyat del director esportiu, Sergi Parés, i del president, Xavier Llastarri.El primer fitxatge del Reus de la temporada 2018-19 ha signat per una campanya i, durant la seva posada de llarg, va reiterar la seva «il·lusió» per poder haver fixat per l’entitat de la capital del Baix Camp. A la seva edat, la il·lusió és una de les facetes que els esportistes perden, ja que ho han fet tot. Linares, però, té clar que encara té futbol per a estona i que el Reus és el millor lloc per poder continuar complint les seves ambicions.Linares va desvelar durant la presentació que un exjugador del Reus el va animar a fitxar. «Vaig xerrar amb Ramon Folch –actualment jugador de l’Oviedo, d’on prové Linares– i em va parlar molt bé del Reus», detallava el futbolista, el qual va anotar deu dianes la passada temporada amb el conjunt asturià.El futbolista va manifestar que «estic molt agraït per la confiança que m’heu donat des del primer minut. Arribo amb molta il·lusió» i va afegir que «tinc moltes ganes de treballar per tal que les coses surtin com nosaltres volem».Linares arriba a Reus per competir amb Dejan Lekic per un lloc a l’onze o, fins i tot, per compartir titularitat. Un tercer davanter que encara ha d’arribar seria la cirereta a un pastís que, cada dia que passa, té millor pinta. La davantera del CF Reus pot ser la millor de la seva història recent i una de les més competitives de la Segona Divisió A.El futbolista de Saragossa va passar la revisió mèdica abans de la seva presentació, que va tenir lloc a les dotze del migdia. L’Hospital Sant Joan de Reus va ser el centre on se li van practicar totes les proves.Per la seva banda, Sergi Parés va fer referència al fitxatge del futbolista aragonès tot apuntant que «per a nosaltres és un orgull comptar amb un jugador com Linares, estem molt satisfets». «El gol és el nostre punt dèbil, i Linares ens ajudarà en aquest sentit», va afegir el màxim responsable esportiu del Reus.A l’actualitat, el CF Reus ha comunicat fins a nou baixes, mentre que només ha arribat un nou futbolista. Han abandonat l’entitat reusenca Edgar Hernández, David Haro, Jorge Miramón, Pichu Atienza, Máyor, Migue García, Antonio Sillero, Juan Cámara i Borja Fernández. Han renovat el seu contracte Vitor Silva i Tito, i encara queden algunes baixes per comunicar, algun possible traspàs i molts fitxatges per arribar.Pel que fa a l’actualitat de la plantilla i als moviments que s’han produït fins ara, Sergi Parés va explicar que «estem tranquils, aquest és un club on s’està a gust i tenim il·lusió en fer una molt bona plantilla». Parés va finalitzar incidint precisament en aquesta tranquil·litat i en el convenciment de la feina ben feta. «Som conscients de qui som i cap a on volem anar. Tenim moltes ganes de créixer i anar amunt», va apuntar.