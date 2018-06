Jean Luc no seguirà al Nàstic

Després de cinc temporades, el club decideix no renovar-li el contracte i el futbolista haurà de buscar-se una nova destinació

Jean Luc Assoubre no seguirà al Gimnàstic de Tarragona. El club té la decisió presa, de forma que l’extrem de Costa d’Ivori no formarà part de la plantilla grana de la pròxima temporada.De tots els jugadors que finalitzaven contracte aquest 30 de juny, l’únic que tenia al seu futur a l’aire era l’extrem africà. El Nàstic dubtava entre renovar-lo o deixar-lo lliure i, finalment, ha pres la determinació de no perllongar-li el contracte i de permetre-li que busqui un futur lluny de Tarragona.Són molts els futbolistes que han abandonat la disciplina grana fins ara. Començant pel porter de la Pobla i tercer meta del Nàstic José Perales, continuant pels defensors Julio Pleguezuelo (torna a l’Arsenal), Xavi Molina (marxa a Bèlgica), seguint pels centrecampistes Sergio Tejera (ha fitxat per l’Oviedo), Jon Gaztañaga, Juan Muñiz i Javier Matilla i acabant pel davanter Álvaro Vázquez, que torna a l’Espanyol després de cessió.Una bona part d’aquests futbolistes ha decidit no continuar al Nàstic la pròxima temporada. D’altres, no seguiran perquè el propi club no compta amb ells. Són casos diferents, i només quedaven a l’aire Jean Luc i Daisuke Suzuki.Jean Luc ha militat durant les cinc darreres temporades al Nàstic, cinc anys en els quals no ha acabat de demostrar el seu autèntic potencial. El futbolista, de 25 anys, mai ha acabat de fer-se un lloc amb la titularitat, i aquesta circumstància s’ha donat per dos motius: un, per les lesions, que no l’han acabat de respectar i, l’altre, per la seva irregularitat sobre el verd. És un jugador capaç de guanyar un partit amb el futbol que desprenen les seves botes i també pot desaparèixer completament i obligar a l’entrenador a canviar-lo, ja que sembla invisible al camp.Jean Luc va ser un dels jugadors que va ajudar al Nàstic a ascendir a Segona Divisió l’estiu del 2015 i, en la seva primera campanya a la categoria de plata, va disputar 33 enfrontaments de Lliga, en els quals va anotar cinc dianes. Va ser la seva millor temporada al Nàstic, tot i que sempre se’l recordarà pel fet d’aquell jugador que pot i que no vol.El futbolista de Costa d’Ivori ha disputat un total de 108 partits amb el Nàstic, en els quals ha anotat 10 gols. 5.721 minuts per a un jugador que podria haver-se convertit en un ídol a Tarragona, i que mai va arribar a ser-ho.