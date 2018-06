El Nàstic farà tot el possible perquè Pleguezuelo torni

El central mallorquí pertany a l’Arsenal

Julio Pleguezuelo va marxar com un heroi del Gimnàstic de Tarragona. El defensa central, que va arribar durant aquest mercat d’hivern cedit per l’Arsenal fins el 30 de juny d’aquest 2018, ha de tornar al seu club d’origen, amb el qual té contracte fins l’estiu de l’any vinent.Serà difícil, més aviat gairebé impossible, però el club tarragoní intentarà que formi part de la plantilla grana la pròxima temporada.Pleguezuelo va arribar amb Arzo per a poder suplir les carències que tenia l’eix de la defensa grana, una demarcació on gairebé sempre Xavi Molina es va mantenir inamovible, i els dos fitxatges d’hivern es van complementar per a acompanyar al de la Canonja. Ara bé, entre la lesió de Pleguezuelo i la que va patir Arzo, primer, Nano Rivas i, després, José Antonio Gordillo, no van tenir gaire maldecaps per composar una alineació en la qual Molina sempre hi va fer acte de presència.Pleguezuelo és un futbolista que compensa la seva alçada (no la que tenen la majoria de centrals) amb una bona col·locació i una notable sortida de pilota. Els seus 180 centímetres no són excessius per a un central, però no suficients per poder actuar en aquesta demarcació sense cap tipus de problema.La fitxa del futbolista és, ara mateix, el màxim impediment que té el club grana a l’hora d’intentar contractar-lo. L’Arsenal, tenint en compte que Pleguezuelo era una gran promesa, li va adjudicar un sou de crack, al qual, de moment, no hi pot arribar el club tarragoní.Ara bé, els mercats canvien constantment i un futbolista que inicialment pot reclamar una fitxa alta, pot acabar cedint. A més, Pleguezuelo va ser un dels jugadors que més va celebrar la permanència. Serà per algun motiu?