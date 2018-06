Edgar Badia, Gus Ledes i Yoda tenen propostes per marxar de Reus

El Deportivo torna a interessar-se pel meta, el portuguès té propostes de grans equips i el cas de Yoda és el més complex

Actualitzada 18/06/2018 a les 20:15

Tres dels futbolistes que més han ajudat al CF Reus a realitzar la notable temporada que ha completat l’equip d’Aritz López Garai podrien abandonar el club.Edgar Badia, Gus Ledes i Karim Yoda compten amb propostes per deixar l’entitat de la capital del Baix Camp aquest mateix estiu, encara que, de moment, els despatxos del CF Reus no contempla aquesta possibilitat.Els tres jugadors han estat peces fonamentals al llarg de la present campanya. Edgar Badia ja porta demostrant que és un meta amb possibilitats per a arribar a la primera línia del futbol espanyol i el Deportivo de la Coruña s’ha tornat a interessar en els seus serveis. Tal com va avançar aquest diari fa un any, els gallecs tenien entre cella i cella el fitxatge del català, però, finalment, es van decidir per altres opcions. Ara, després del seu descens a Segona Divisió A, el Deportivo sap que la contractació del meta pot ser més senzilla, ja que li pot oferir els minuts que, en principi, a Primera, potser no hauria tingut. El traspàs de Badia, en el cas que s’acabés fent efectiu, es podria xifrar entre un milió i un milió i mig d’euros, encara que, de moment, no hi ha hagut moviments al respecte.Pel que fa a Ledes, el centrecampista arribat aquest mercat d’estiu procedent del Celta B ha explotat a Segona Divisió. Goleja, mana, assisteix i, sobretot, és capaç de portar el pes del joc de l’equip. Aquestes característiques han motivat que alguns equips amb molt de nom i de presència a Primera Divisió s’hagin interessat en ell. Ara bé, tothom qui vulgui emportar-se’l, haurà de negociar directament amb el Reus, ja que té contracte en vigor.Finalment, el cas de Karim Yoda és el més complicat. Està en procés de renovació però, en el cas de marxar de Reus, el club de la capital del Baix Camp tindria dret a embutxacar-se una bona quantitat de diners. També serà un dels culebrots durant els pròxims dies.