Fins ara ha estat l'entrenador de l'Ascó

Actualitzada 18/06/2018 a les 18:18

Santi Castillejo signa com a entrenador de l'Osasuna Promesas, filial de l'Osasuna, que enguany ha descendit a Tercera Divisió.El que va ser entrenador del CF Reus i del Nàstic agafa les maletes i marxa a Navarra per a afrontar un projecte molt ambiciós. Fins ara, Castillejo entrenava a l'Ascó, del grup cinquè de Tercera Divisió. Tot i renovar amb els riberencs fa uns dies, Castillejo ha decidit marxar per iniciar una aventura entrenant a un filial dels grans del futbol espanyol.