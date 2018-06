El Gimnàstic té clar el 'cas Fali': «El futbolista té contracte fins el 2020»

El representant del jugador l’està oferint a diversos equips en entendre que la vinculació del centrecampista s’acaba aquest estiu

Un nou cas Alberto Benito

Un pilar fonamental

Hi ha cas Fali. Quan tothom pensava que el jugador tenia contracte amb el Gimnàstic de Tarragona, ara sorgeixen informacions que apunten que podria marxar lliure del conjunt tarragoní aquest 30 de juny. O sigui, d’aquí a tan sols dotze dies. Ara bé, el Nàstic ho té clar: «Fali té contracte fins el 30 de juny del 2020», asseguren des del club.El centrecampista defensiu va tornar aquest mercat d’hivern procedent del Barcelona B, on havia estat cedit durant la darrera temporada i mitja. Va marxar al filial blaugrana l’estiu del 2016, idèntic camí que va realitzar Alberto Varo, porter que torna a Tarragona després dels dos anys de cessió. Fali va voler ser protagonista a Tarragona i, entre ell i els dos clubs, van decidir que era la millor de les opcions.A Tarragona s’ha consagrat com a un fix a les alineacions ja que, fins a la lesió, va ser sempre titular, amb Nano Rivas a la banqueta. Les seves actuacions no tenen res a retreure, i s’ha fet un lloc en el cor dels nastiquers.En el moment de la seva marxa, el Nàstic va anunciar la perllongació del seu contracte. Concretament, l’11 de juliol del 2016, el club grana va comunicar que «el Gimnàstic de Tarragona, SAD i el FC Barcelona han tancat la cessió dels dos jugadors grana fins al juny de 2018, amb una opció de compra. Abans, però, Alberto Varo i Rafael Jiménez Fali han signat un nou contracte per quatre temporades com a nastiquers, fins el 2020». «Els dos jugadors tornaran a l’entitat grana el juny del 2018 i encara els restaran dos anys més de contracte com a membres del primer equip del Nàstic», finalitza el mateix comunicat. Amb aquestes dues frases queda ben clar que, segons el club grana, Fali encara té dues temporades més de contracte, encara que en els darrers dies han aparegut informacions que indiquen el contrari. Segons apuntava aquest dijous a la nit el diari El Desmarque, Fali és a un pas de l’Oviedo, equip que també competeix a la Segona Divisió A.El fet és que les noves que arriben des de terres asturianes encara són més específiques, ja que en el mateix article s’indica que Fali signaria amb l’Oviedo per dues temporades i que arribaria al club lliure, després «d’acabar contracte amb el Gimnàstic de Tarragona».Aquestes informacions, segons fonts consultades per Diari Més, no preocupen gens ni mica, ja que des del club grana no tenen dubte que al futbolista li resten dos anys de contracte a Tarragona, i que els complirà.A més, el jugador no ha manifestat mai que vulgui marxar del Nàstic de Tarragona. Sempre ha dit en públic i en privat que està molt a gust a Tarragona i que la seva il·lusió seria seguir molts anys aquí. De fet, en una entrevista concedida a Diari Més setmanes després de la seva arribada, Fali va deixar ben clar que «m’agradaria retirar-me a Tarragona».Tot i que el jugador està a gust, aquest mitjà també ha pogut conèixer que el seu representant l’està movent pel mercat, entenent que alguna de les clàusules que es van signar en el contracte de cessió al Barça allibera al futbolista aquest estiu. Fonts properes al mateix jugador també van per la mateixa via i asseguren que aquesta opció és real, i que el jugador queda lliure. El Nàstic pot tenir al seu davant un nou cas Alberto Benito. Llavors, el futbolista d’Altafulla va acabar marxant a l’Sporting B i, tot i que finalment va haver de pagar una bona quantitat al Nàstic després del judici, va jugar on va desitjar. Són dues versions molt diferents, i totes dues parts tenen molt clar que tenen la raó.La hipotètica marxa de Fali suposaria un daltabaix a Tarragona, sobretot pel que fa a l’afició. Xavi Molina, el capità, ja no hi és. Sergio Tejera, un dels últims ídols a Tarragona, tampoc. Els dos han marxat lliures. Deixar escapar a Fali, un potencial capità de l’equip i un futbolista que podria marcar una època al Nàstic per la seva valentia, el seu caràcter, el seu esforç i la seva dedicació. Els pròxims dies seran determinants. Bàsicament, perquè si després del 30 de juny Fali segueix al Nàstic, significarà una tona de felicitat per a l’afició del Nou Estadi.