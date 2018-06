El filial grana ha anunciat que no renovarà el contracte

Actualitzada 17/06/2018 a les 11:41

Juan Manuel Pavón no seguirà al capdavant del CF Pobla de Mafumet després d’una temporada en la qual ha fregat el play off d’ascens a Segona Divisió B. El tècnic va arribar al filial grana el 26 d’octubre després que Rodri passés a dirigir al Nàstic.Pavón va aconseguir que la Pobla lluités pel play off d’ascens a Segona B fins a l’última jornada, de fet el seu equip va arribar a aquest partit ocupant la darrera plaça d’ascens però una derrota al camp del líder, l’Espanyol B, va deixar al filial grana fora del play off, en benefici del Terrassa. El tècnic va firmar fins al 30 de juny i el CF Pobla de Mafumet ja ha fet oficial que no renovarà el contracte de l’entrenador.