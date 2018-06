Miguel Linares es converteix en la primera alta del Reus 2018-19

El davanter, de 35 anys, arriba procedent de l’Oviedo i acompanyarà a Lekic en una davantera on hi falta un tercer convidat

Actualitzada 17/06/2018 a les 12:27

El CF Reus ja es mou en matèria de fitxatges. Aquest diumenge al matí va anunciar l’arribada de Miguel Linares, una operació que s’havia tancat una mica abans, però que es va fer oficial poc abans de les dotze del migdia.Aquest davanter de 35 anys (en farà 36 al setembre) signa per una temporada i arriba procedent de l’Oviedo, on s’havia convertit en tota una institució i, fins i tot, n’era el capità.Aquest és un dels futbolistes més coneguts a Segona Divisió, sobretot, pels seus gols. Tot i la seva veterania, mai ha perdut el seu olfacte anotador, i gran prova en són els deu que en va aconseguir durant la temporada recentment finalitzada.Les seves estadístiques són per no dubtar d’un futbolista que vindrà a competir amb Dejan Lekic, l’únic davanter que es va quedar a Reus dels tres que hi havia, després de les marxes de Máyor i d’Edgar Hernández. A més, la intenció del club roig-i-negre és la de realitzar una altra contractació a la davantera, per mantenir el ritme competitiu. Si l’entrenador, sigui qui sigui, vol jugar amb dos puntes en un duel determinat, podrà escollir entre tres i, si decideix apostar per un únic home referència, la competència serà feroç. Sempre hi sortirà guanyant el grup.Linares ha disputat un total de 219 enfrontaments a la categoria de plata del futbol espanyol. En ells, ha marcat 56 gols. En el seu darrer club, l’Oviedo, ha militat en les darreres quatre campanyes. En la primera, va assolir l’ascens a la categoria de plata i, en les tres següents, la permanència, tot i que les aspiracions sempre han estat més ambicioses. Amb l’Oviedo, en els 138 partits disputats, ha anotat 55 gols i es va convertir en un dels futbolistes més estimats. La parella Toché-Linares, de fet, es va posar de moda durant algun temps al futbol espanyol. En aquesta darrera temporada, ha disputat un total de 36 duels amb l’Oviedo, 23 d’ells com a titular, fet que deixa clar que encara es troba en un excepcional estat de forma.Linares ha jugat en equips com Huesca, Barbastro, Alcoyano, Salamanca, Elche i Recreativo de Huelva, molts d’ells històrics del futbol espanyol i clubs en els quals ha deixat empremta.El jugador serà presentat aquest dimarts a la sala de premsa del club, a les dotze del migdia, després de passar la pertinent revisió mèdica.