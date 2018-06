La premsa asturiana afirma que el grana Fali s'ha ofert a l'Oviedo

El club grana recorda que el jugador té contracte fins al 2020 i nega cap contacte entre equips

15/06/2018 a les 14:04

La preparació de la pròxima temporada comporta el ja tradicional 'mercadeig' de jugadors entre equips. Els que finalitzen contracte i els que decideixen intentar noves aventures són els més habituals, juntament amb aquells que han destacat i que són cobdiciats, normalment per més d'un equip i poden negociar millors condicions.Dins aquest mercat estival, a la premsa asturiana estan situant a migcentre tarragoní, Rafael Jiménez 'Fali' a l'òrbita de l'Oviedo. L'equip de Tejera i Folch, sota la gestió tècnica d'Ángel Martín González i Joaquín del Olmo, hauria rebut, segons explica La Nueva España, mitjà de referència a la zona, l'oferta del jugador grana.Les mateixes fonts assenyalen que sembla que l'Oviedo no està de moment valorant l'oferta de Fali i des del Nàstic de Tarragona recorden que Fali té contracte fins a l'any 2020 i neguen l'existència de cap contacte entre clubs. Amb tot, com recorden des del rotatiu asturià, la majoria de moviments que es produeixen fins a l'equip són els de representants, que estan fent en molts casos el tempteig de la situació del mercat.