El capità del Almería, detingut per la presumpta manipulació del partit amb el Nàstic

Jorge Morcillo no va jugar el partit, disputat el gener passat, però la policia l'acusa d'influenciar en altres jugadors

Actualitzada 15/06/2018 a les 10:37

La polèmica per la presumpta manipulació de partits a Segona A per màfies vinculades a les cases d'apostes no s'atura i ara ja ha comportat actuacions policials. Segons informa el digital El Confidencial , el capità de la UD Almería, Morcillo, hauria estat detingut per la policia.Segons el mitjà, els investigadors de la Sección de Control de Juegos de Azar de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) vinculen el jugador en la manipulació del partit disputat a la jornada 22 de Segona A el passat 13 de gener i que va enfrontar l'Almería amb el Nàstic i que va acabar amb empat a 1.La detenció de Jorge Morcillo s'hauria produït aquesta setmana per part de la Policía Nacional dins l'operació denominada Cortés. Morcillo hauria 'arreglat' el partit per a una organització criminal especialitzada en apostes esportives. El presumpte cap de la xarxa seria, segons El Confidencial, un exjugador de Badajoz, Emilio José Pérez Tejero, alies 'Pinto', a qui també acusarien de manipular resultats de partits de Segona B, Tercera Divisió i la Primera Divisió femenina.El defensa i capità de l'equip andalús no va disputar el partit de la jornada 22 amb el Nàstic, però fonts pròximes al cas, segons cita El Confidencial, hauria utilitzat la seva influència com a capità per implicar als que van estar sobre la gespa.Segons afirma el digital, la investigació es manté oberta i no es descarten noves detencions. «Per poder arreglar un empat com el de l'Almería-Nàstic, és necessari que hi hagi jugadors dels dos equips implicats», afegeix El Confidencial.