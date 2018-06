Xavi Roch posa punt final a la seva etapa com a delegat de la Pobla després de tres temporades

Una temporada a Segona B i dues a Tercera, per a ell, «espectaculars»

Actualitzada 14/06/2018 a les 20:55

Xavi Roch fa un pas al costat i la pròxima temporada no serà el delegat del CF Pobla de Mafumet, filial del Gimnàstic de Tarragona. Roch destaca en declaracions a aquest mitjà que han estat tres anys «espectaculars», però que no pot seguir per «un problema d’incompatibilitat, ja que, per la meva feina, m’és impossible complir sempre amb el club».Roch treballa a l’Ajuntament del Catllar com a guàrdia municipal i «ara ha entrat gent nova, i m’és molt complicat canviar les guàrdies». No pot complir i, per tant, ha decidit marxar, tot i que està disposat, sempre, «a seguir sumant». El Nàstic, per a ell, «és la meva vida, sóc un home de club, i sempre estaré pel que em necessitin».Roch va arribar a la Pobla fa tres anys «gràcies a Josep Maria Grau», que és el delegat del primer equip del Nàstic. «Ell em va trucar i em va donar la possibilitat d’entrar a la Pobla. Em vaig reunir amb Iván Carrete –llavors director general de la Pobla–, i vam arribar a un acord».Ell recorda totes les seves campanyes a la Pobla amb molt de sentiment. «La primera temporada, a Segona Divisió B, va ser espectacular, tot i el descens», explica, tot continuant que «a la segona temporada meva a la Pobla, el Nàstic va estar a punt de pujar a Primera. Llavors, Josep Maria Grau em va demanar que li donés un cop de mà amb el primer equip com a auxiliar de delegat, i va ser com complir un somni», manifesta. I és que «el Nàstic és el club de la meva vida, i el vaig ajudar en el que vaig poder».Finalment, «el tercer any també va ser meravellós a la Pobla i vaig seguir ajudant al Nàstic acompanyant a jugadors a fer la revisió mèdica, a buscar-los pis...». Xavi Roch no vol deixar la Pobla sense «agrair tota l’ajuda i el suport que m’ha ofert tothom. L’alcalde, les dues directives, els companys i David Comamala». Ara, el club pobletà està a la cerca d’un nou delegat pel primer equip.