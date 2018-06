Uruguai guanya a Egipte amb un gol de Giménez

L'uruguaià ha trencat la maledicció d'estrena que durava 48 anys

José María Giménez, al minut 89, en una rematada de cap agònic a la sortida d'una falta botada des del costat dret per Carlos Sánchez, va acabar amb la resistència d'Egipte, que va estar a un pas d'amarrar un empat sense Mohamed Salah i amb una bona actuació del seu porter, Mohamed El Shenawy.Uruguai, que no guanyava el seu primer partit d'una Copa del Món des de Mèxic 1970, quan va derrotar 2-0 a Israel, va trencar una maledicció que durava 48 anys. Ho va fer quan semblava que aquesta maledicció s'anava a allargar quatre anys més després d'un enfrontament en el qual els seus davanters es van quedar sense pólvora.Sobretot Luis Suárez, que va fallar quatre ocasions clares que no sol errar, mentre que el seu company de batalla, Edinson Cavani, es va trobar amb el pal i amb el porter, que va fer una gran parada al jugador del París Saint Germain just abans del tant de Giménez.Però abans de l'inici del xoc, pràcticament només es repetia un nom: Mohamed Salah. La incògnita sobre si podia jugar no s'hi havia resolt, encara no era segura la seva recuperació després de lesionar-se la seva espatlla dreta en la final de la Lliga de Campions i s'alimentaven totes les teories. El seu seleccionador, Héctor Cúper, al vespre, va assegurar estaria sobre la gespa del Ekaterimburgo Sorra.Potser va ser una estratègia del tècnic argentí. Va anunciar la més que probable alineació de la seva estrella per intentar despistar al «Maestro« Óscar Washington Tabárez, que una hora abans va saber que Salah, finalment, veuria el partit al costat dels suplents.Sense el jugador del Liverpool, Egipte va perdre al seu únic home capaç d'oferir alguna cosa diferent i es va encomanar a l'ordre i al contraatac per sorprendre a Uruguai, que va sortir al camp amb un bon rast de joves jugadors que van revolucionar l'estil del combinat xarrua.El centre del camp, amb una mitjana que no arriba als 23 anys, ho van formar quatre nois amb més qualitat que força en un clar missatge de canvi de l'estil Uruguai. De sobte, amb NahitanNandez, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur i Giorgian De Arrascaeta, el conjunt sud-americà va canviar de muda cap a un estil diferent, més tècnic i amb menys múscul.A la primera part, encara que va controlar la pilota, Uruguai amb prou feines va generar ocasions clares de gol. Va xocar contra la bona disposició tàctica egípcia, que fins i tot es va atrevir a arribar fins a la porteria de Fernando Muslera. Amb timidesa, però va arribar amb un tir a les mans de Trezeguet als dotze minuts.Mentre, Bentancur intentava dominar el tempo del joc, però va imposar un ritme lent, una mica quadriculat i amb poques idees. Vecino, Nandezi De Arrascaeta també es van atascar i això va afectar a Luis Suarez i a Edinson Cavani.Només a trompades van arribar les ocasions xarrues amb dos tirs a la xarxa lateral de la porteria defensada per Amed El Shenawy, substitut de Essam El Hadary, que va ser suplent i es va quedar sense aconseguir el rècord de convertir-se, amb 45 anys, en el jugador més veterà a jugar un partit d'un Mundial.Luis Suárez no va encertar i Uruguai es va anar de buit al descans. Va dominar i va tenir la possessió, però no va ocórrer res. Tot es decidiria en la segona part, que va començar de nou amb una altra ocasió del barcelonista, que va fallar un u contra u davant El Shenawy després d'una bona passada de Cavani.El davanter blaugrana va errar tot el que no sol errar. Se'l va veure desesperat, molt bracejador, amb molts gestos de desaprovació. El seu retorn a un Mundial després de la mossegada a l'italià Giorgio Chiellini a Brasil 2014, no li estava asseient bé. Només Diego Godín, de la columna vertebral xarrua, va estar imperial enrere, mentre que Cavani va ser molt intermitent.Tabárez, cansat de tant moviment de pilota amb zero verticalitat, va treure al camp al «Ceba» Rodríguez i a Carlos Sánchez i va llevar a dues dels seus joves cadells, De Arrascaeta i Nandez. Volia més electricitat i tampoc la va aconseguir.La trobada es va convertir en un correcalles en el qual tampoc va haver-hi oportunitats clares excepte un tret des de fora de l'àrea d'Ahmed Fathi, un altre u contra u entre Luis Suárez i El Shenawy en el qual es va embussar una altra vegada l'uruguaià, una volea de Cavani que va salvar el porter egipci i una falta que va llançar el davanter del PSG al pal.I quan tot semblava destinat al 0-0, va aparèixer Giménez per volar per sobre de tota la defensa egípcia i trencar la maledicció de l'estrena d'Uruguai en els últims mundials. Després de 48 anys, va aconseguir, per fi, una victòria.FITXA TÈCNICA:Egipte: El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel Shafy; Elneny, Hamed (Morsy, 50'); Said, Trezeguet, Warda (Sobhi, 82'); i Marwan Mohsen (Kahraba, 63').UruguaI: Muslera; Varela, Godín, Giménez, Cáceres; Nandez (Carlos Sánchez, 59'), Vecino (Torreira 88'), Bentancur, De Arrascaeta («Cebolla» Rodríguez, 59'); Luis Suárez i Cavani.Gols: 0-1, Giménez (89').Àrbitre: Björn Kuipers (Holanda). Va mostrar targeta groga a Hegazy (96').Incidències: El Ekaterimburgo Arena de Ekaterimburgo va acollir 42.500 espectadors.