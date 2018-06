La via xinesa continua oberta per al davanter del gimnàstic Ike Uche

Barreiro, encara amb contracte, és una de les peces fonamentals per les quals girarà la pròximat temporada l’equip tarragoní

Ike Uche té molts números de no continuar al Gimnàstic de Tarragona la pròxima temporada. El davanter nigerià, que encara té un any més de contracte amb l’entitat que presideix Josep Maria Andreu, no va poder marxar a la Xina el passat estiu per un problema de documentació i, ara, vol tornar a intentar-ho.Uche, de 34 anys, acumula dues temporades al Nàstic, en les quals ha destacat, sobretot, per ser l’heroi en els trams finals de campanya. Vuit gols en cadascuna de les dues temporades en les quals ha estat a Tarragona no són números per a tirar coets per a un jugador del seu nivell, que sempre ha destacat per la seva faceta anotadora. Ara bé, els gols que va marcar al final de la 2016-17 i els que ha anotat també en acabar aquesta campanya han ajudat al Nàstic a assolir dues permanències que s’havien posat molt coll amunt, i que finalment es van poder tirar endavant gràcies, en bona part, a l’aportació del futbolista arribat del Málaga.Un equip xinès li oferia un gran contracte el passat estiu, ell volia marxar, i el Nàstic també, ja que el club grana ingressaria un bon traspàs per la seva marxa. Tot i això, l’operació es va trencar pels esmentats problemes de documentació i el jugador es va haver de «conformar» amb continuar a Tarragona. Ara, té l’oportunitat d’aconseguir el seu últim gran contracte i, en la mesura del que pugui, no ho desaprofitarà. Ara bé, Uche sempre ha manifestat estar a gust a Tarragona, té una fitxa més que acceptable i, quedar-se al Nàstic i complir el seu contracte, no seria un gran inconvenient per a ell.Actualment, sense Álvaro Vázquez, que ha tornat a l’Espanyol després de complir la seva cessió, el Nàstic compta amb tres davanters a la seva plantilla. El propi Uche, Manu Barreiro i Stephane Emaná, que torna després del préstec al filial de l’Atlético de Madrid.Si Uche té contracte, també en tenen tant Emaná com Manu Barreiro, el qual serà una de les pedres angulars del projecte de la pròxima temporada. De fet, amb la marxa de Xavi Molina, Sergio Tejera i Juan Muñiz, el gallec, teòricament, serà el capità del Nàstic. Tot i que alguns mitjans gallecs han explicat en els darrers dies que Barreiro acaba contracte aquest 30 de juny, la vinculació del punta amb el Nàstic finalitza l’any 2019.Els mateixos mitjans apunten que Barreiro podria marxar de la mà d’Emilio Viqueira al Lugo, però el fet de tenir contracte obliga al club gallec a negociar amb el Nàstic, el qual no vol sentir ni a parlar de la marxa d’un dels únics ídols que queden a la plantilla, després de la fuga d’homes com Xavi Molina o Sergio Tejera i la més que probable d’Stole Dimitrievski.De moment, el Nàstic només ha anunciat baixes, i encara no ha fet oficial cap contractació. Amb l’arribada d’Arnal Llibert a la direcció esportiva, es començaran a solucionar carpetes pendents i, la dels nous fitxatges és, segur, la més urgent de totes les que hi ha damunt de la taula.