L'Inter està interessat en el blaugrana Aleix Vidal, segons 'La Gazzetta'

L'equip italià intentarà incorporar el jugador de Puigpelat com a cedit, amb opció de compra

Actualitzada 15/06/2018 a les 11:49

L'Inter de Milà està interessat en la incorporació del migcampista de l'Alt Camp Aleix Vidal, la fitxa del qual pertany al FC Barcelona, per reforçar el seu lateral dret, segons assegura avui en la seva portada el diari italià 'La Gazzetta dello Sport'.Després d'acabar-se la cessió del lateral portuguès Joao Cancelo, l'Inter del tècnic Luciano Spalletti està estudiant el perfil de Vidal, que podria incorporar-se a la plantilla 'nerazzurra' cedit amb opció de compra a títol definitiu, afegeix la mateixa font.L'Inter ha escollit al lateral de Puigpelat per la seva experiència internacional i per la seva polivalència tàctica, ja que pot jugar tant a la banda com en un centre del camp de tres, i tractarà d'incorporar-lo en qualitat de cedit amb opció de compra a títol definitiu.El conjunt 'nerazzurro', que va acabar l'última lliga italiana en la quarta posició i que es va classificar per a la pròxima Lliga de Campions, confia en què el cost de l'operació no superi els deu milions d'euros.