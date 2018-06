L'enfrontament es disputarà el proper 28 de juliol, tot i que encara es desconeix a quin camp se celebrarà

El Gimnàstic de Tarragona es tornarà a veure les cares amb els Real Zaragoza en un partit durant la pretemporada. L'enfrontament es preveu per al 28 de juliol, tot i que no ha transcendit si es jugarà al Nou Estadi o a La Romareda.El partit amistós servirà per posar a punt als jugadors granes i saragossans de cara a la nova temporada 2018-2019.