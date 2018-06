Rússia inaugura el Mundial golejant Aràbia Saudita de la mà de Cheryshev

El futbolista del Vila-real va marcar dos gols i se situa com a pitxitxi de la competició

Actualitzada 14/06/2018 a les 19:30

Dotze minuts

Pizzi

Rússia, impulsada pel fulgor d’Aleksandr Golovin i Denis Cheryshev, va inaugurar la tarda de dijous el seu Mundial 2018 com anhelava i com pocs creien al país, no pel triomf, esperat, sinó per la claredat de la victòria (5-0) que va aconseguir davant una frèvola Aràbia Saudita, molt permeable enrere i ineficaç en atac.Stanislav Chercheshov va optar finalment pel bloc, per un doble pivot en la medul·lar amb Dzagoev per darrere del seu gran estel, el punta Fedor Smolov. No obstant això, no li va fer falta tenir un altre atacant nat i no va acusar la lesió del jugador del CSKA Moscou als 24 minuts.Amb Golovin com a gran factor desequilibrant, ja manava en el partit i en el resultat. Un centre de l’esquerrà del CSKA va permetre a Yuri Gazinsky, completament sol després de la caiguda d’un defensor saudita, inaugurar el Mundial 2018 amb un precís míssil al que no va poder respondre el meta Abdullah Al-Mamuaiouf.Havien passat tan dotze minuts i el partit se li posava de cara a Rússia. Era el que necessitaven els homes de Chercheshov. Allunyar els nervis i permetre’s guanyar en confiança per allunyar els dubtes, encara que, òbviament, la gran exigència li arribarà en els dos següents compromisos. Egipte i Uruguai la incrementaran sense dubte.Així i tot, la lesió de Dzagoev, l’intent de manejar la pilota dels homes de Pizzi, una arribada a la contra després d’una sortida ràpida de Yasser Al Shahrani, el desplegament de l’altre jugador del Vila-real present en el partit inaugural, Salem Al Dawsari, i aquesta falta de fe en si mateixos pels resultats acumulats, no permetien respirar amb tota tranquil·litat a Rússia i a la seva afició.La sortida de Cheryshev va dinamitzar les contres dels amfitrions. L’esquerrà format a la pedrera del Reial Madrid va exhibir la seva classe i rapidesa per l’esquerra, i Golovin, amb més llibertat, va ser un malson per a Aràbia Saudita, les pèrdues del qual en la medul·lar eren un autèntic regal per als seus rivals.Una d’aquestes accions va acabar, poc abans del descans, amb pilota a Cheryshev a l’esquerra de l’àrea saudita. L’extrem del Vila-real va driblar a dos oponents de forma simultània amb una retallada plena de classe en elevar la pilota de forma subtil i va afusellar al porter de la selecció asiàtica. 2-0 i la trobada, si no sentenciat, força encarrilat, perquè a Aràbia Saudita, a la qual no se li pot discutir esforç i afany, li costa un món fer un gol. El guió perfecte per a Rússia.Pizzi, que tornava a un Mundial vint anys després (va jugar amb Espanya a França 1998), va tractar de recompondre la moral dels seus homes i convèncer-los que podien tornar a entrar al partit.Els «falcons verds del desert» van aconseguir respondre amb un parell d’aproximacions perilloses, però la seva falta de pegada va ser absoluta i ho va pagar de nou.Golovin va tornar a fabricar un altre enviament a l’àrea que va aprofitar, amb un altre xut, Artem Dzyuba, que acabava de reemplaçar a Smolov, per tancar la trobada inaugural de forma plàcida i esperançadora per a la inflada de Rússia, que va tenir la fortuna de viure dos magnífics punts en la prolongació de Cheryshev i Golovin.Rússia. Akinféev, Mario Fernandes, Ignashévich, Kutepov, Zhirkov, Zobnin, Gazinski, Golovin, Dzagoev (Cheryshev, 24’), Samédov (Kuziaev, 64’), y Smólov (Dzyuba, 70’).Aràbia Saudita. Abdullah Al-Mamuaiouf, Mohammed Alburayk, Osama Hawsawi, Omar Othman, Yasir Al Sahrani, Taiseer Al Jassam, Abdullah Otayf (Fahad Al Mulawallad, 64’), Salem Al Dawsari, Yahia Al Sehri (Hatan Bahbri, 73’), Salman Al Faraj y Mohammed Al Sahlawi (Muhannad Asiri, 84’).Gols. 1-0, Yury Gazinsky 12’); 2-0, Denis Cheryshev (43’); 3-0, Artem Dzyuba (71’); 4-0, Denis Cheryshev (91’); 5-0 Aleksandr Golovin (92’).Àrbitre. Néstor Pitana (argentí). Va mostrar la gargeta groga al local Golovin.Incidències. L’estadi Luzhniki va acollir 78.011 espectadors.