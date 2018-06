La Pobla també cobra forma: David Comamala responsable esportiu i l'entrenador podria ser Manel Cazorla

Actualitzada 14/06/2018 a les 13:11

La Pobla

A banda de confirmar l'organigrama tècnic del primer equip, el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, va desvelar que Jordi Guillén, fins ara adjunt a José Luis Deus, serà el màxim responsable del futbol base del Nàstic.Guillén compta amb una dilatada experiència al Nàstic, on ha realitzat diverses funcions, i ara serà qui porti el pes màxim a l'àrea del futbol base. El club té plena confiança en ell i, per això, li ha donat l'oportunitat de rellevar a un Deus que ha signat amb el Lugo.La Pobla també va prenent cos. Andreu ha confirmat que l'enllaç entre Nàstic i Pobla serà David Comamala, que segueix al Nàstic tot i la més que probable marxa de Promoesport de la direcció esportiva.El que encara no està clar és qui serà l'entrenador del club pobletà. Una opció més que probable seria la de Manel Cazorla, el qual porta ja algunes temporades realitzant un gran paper amb el juvenil A del club grana.A més, Cazorla coneix perfectament la Pobla, ja que hi va treballar com a segon entrenador de Martín Posse. Està completament preparat per a fer el salt, però encara no hi ha cap decisió al respecte.