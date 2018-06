S'hi mantindran Manolo Martínez, Jordi Abella, Santi Coch i Manuel Oliva

Actualitzada 14/06/2018 a les 12:22

Josep Maria Andreu, president del Nàstic, ha confirmat aquest matí, durant la presentació d'Arnal Llibert com a nou director esportiu del Nàstic, quin serà el cos tècnic que acompanyarà a José Antonio Gordillo, entrenador del primer equip.Abel Segovia continuarà sent el segon entrenador i, com a auxiliars, continuaran Santi Coch i Manolo Martínez.El preparador físic serà Jordi Abella, mentre que l'entrenador de porters tampoc canviarà, ja que serà Manuel Oliva.