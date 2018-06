El Reus congela els preus dels abonaments per a la 2017-18

Tots els interessats a seguir l’equip ho podran fer pagant entre 45 i 440 euros en funció de la zona i dels descomptes

Actualitzada 14/06/2018 a les 21:50

El CF Reus ha llençat la campanya de captació de socis de cara a la pròxima temporada. El club de la capital del Baix Camp ha decidit congelar els preus, de forma que aquells que vulguin continuar a la família reusenca, ho podran fer sense pagar res més respecte a la darrera temporada. Els preus també seran els mateixos per a aquells que es donin d’alta per primera vegada a la seva vida.Mitjançant la campanya En volem més!, el CF Reus ha posat en marxa la maquinària i, per segon any consecutiu, no apujarà els preus. D’aquesta manera, tots els seguidors roig-i-negres que vulguin convertir-se en abonats ho podran fer des de 45 euros fins a 440 euros, sempre en funció de la zona i els diferents descomptes que es puguin aplicar. Segons detalla el club mitjançant un comunicat, «són uns preus que es mouen dins de la mitjana dels clubs que conformen la Segona Divisió A».La campanya d’abonaments s’iniciarà el proper dilluns 18 de juny, dia en què els aficionats del club que presideix Xavier Llastarri podran començar a donar-se d’alta o bé renovar el seu carnet a la Botiga del CF Reus, que està ubicada al Centre Comercial El Pallol. L’horari en elqual estaran obertes les oficines serà de nou del matí a nou de la nit.Els abonaments de Tribuna tindran un preu de 440 euros, els de Tribuna baixa de 320 euros, els de Lateral de 220 euros i, els Gols, costaran 180 euros. Pel que fa al soci Juvenil (de 15 a 21 anys), els preus seran, a les mateixes zones, de 220 euros, 160, 110 i 90, respectivament. I, pels Infantils (de 8 a 14 anys), 110 euros, 80, 55 i 45, respectivament.Amb l’abonament del CF Reus, els avantatges passen, entre d’altres, per tenir un seient assignat, poder assistir als partits de la pretemporada, als 21 de Lliga, als de Copa del Rei, als del Reus B, descomptes en entrades, descomptes en material oficial i d’altres descomptes i sortejos.