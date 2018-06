Una rereguarda completament nova de cara a la pròxima temporada

Campins, Miramón, Pichu Atienza i Migue García no segueixen a Reus, Menéndez pot renovar i només queden Olmo i Íñiguez

Actualitzada 12/06/2018 a les 20:26

Els laterals

El CF Reus haurà de recompondre files de cara a la pròxima temporada. L’entitat roig-i-negra, on encara no saben qui serà l’entrenador de la pròxima temporada (té totes les paperetes Xavi Bartolo si Aritz López Garai acaba acceptant l’oferta de l’Albacete) té molts fronts oberts. Serà molt complicat mantenir el gruix de la plantilla de les passades temporades, per un motiu molt senzill: molts jugadors acabaven contracte aquest 30 de juny i, entre els que no volen seguir i els que el club ha descartat, hi haurà una lleu revolució a la plantilla.Aproximadament, una dotzena de futbolistes canviaran respecte a la darrera campanya i, a banda de la davantera, on dels tres puntes només es queda un (Dejan Lekic), ja que han marxat Edgar Hernández i Máyor. Però hi ha una altra posició al camp on vindran també moltes cares noves. Es tracta de la defensa. Dels set integrants que la componien la temporada passada, només en queden dos, com són Jesús Olmo i Pablo Íñiguez. El primer és titular indiscutible amb la samarreta reusenca i, el segon, ha estat sempre a l’ombra de Pichu Atienza aquesta temporada. Aquest darrer futbolista va decidir no renovar i va deixar l’eix de la defensa coix. Si Íñiguez es queda (té contracte), caldrà buscar, com a mínim, un central més. Tito ha demostrat al llarg de la temporada que la seva polivalència li permet endarrerir la posició des del centre del camp i jugar com a defensor. Si el club el contempla també com a central, amb l’arribada d’un únic futbolista específic en aquesta demarcació, resultaria suficient.Ara bé, els laterals ja són una altra història. A la dreta, Joan Campins no renovarà i Jorge Miramón ha fitxat pel Huesca per jugar a Primera Divisió. Així, hauran d’arribar dos laterals drets durant aquest estiu. A l’esquerra, Migue García no segueix en acabar contracte i Álex Menéndez, tot i acabar el 30 de juny, té moltes opcions de continuar gràcies al notable rendiment que ha ofert al llarg de la campanya. Si ambdues parts arribessin a l’acord, només seria necessària l’arribada d’un jugador per banda esquerra en la faceta defensiva.En total, com a mínim, hauran d’arribar quatre defensors, més dels que hi ha ara actualment al club. No podrà, d’aquesta manera, mantenir el bloc el Reus, una de les premisses que es marca temporada rere temporada.A la porteria, com a mínim, vindrà un nou porter, encara que podrien ser dos, però en el centre del camp és on el CF Reus compta amb suficients futbolistes com per no haver de fer cap revolució. Álex Carbonell i Borja Fernández han marxat al Barcelona B i al Celta, respectivament, després de finalitzar les seves cessions, però es queden a Reus cinc futbolistes que han estat punters. Tito, gràcies a la seva polivalència, Vitor Silva, el que posa la màgia, Guzzo, amb un futur brillant, Juan Domínguez, imprescindible sempre i Gus Ledes, brillant i decisiu.Un parell de migcampistes més, i aquesta zona del camp estarà solucionada. Això sí, sempre que no hi hagi alguna sorpresa de darrera hora.