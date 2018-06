Oficial: Arnal Llibert, director esportiu del Nàstic

Arriba a Tarragona després de desvincular-se del Levante

Actualitzada 13/06/2018 a les 13:16

Arnal Llibert ja és director esportiu del Nàstic de Tarragona, tal com va avançar Diari Més fa uns dies. El gironí substitueix a Emilio Viqueira en el que serà el seu nou càrrec per a les pròximes tres temporades,Llibert, de 37 anys, estava vinculat al Levante, realitzant tasques d'scouting.El flamant director esportiu del Nàstic ha passat per davant d'altres candidats com Lluís Codina, que era de la total confiança de l'actual entrenador, José Antonio Gordillo, i d'un tercer actor el nom del qual no ha transcendit.Les tasques que tindrà al seu davant Llibert en la seva nova aventura són moltes. Per començar, haurà de configurar un equip de treball que sigui capaç de controlar tots els futbolistes que puguin interessar al club. Després, haurà de resoldre casos específics de futbolistes del Nàstic que no tenen clara la seva continuïtat.Un cop enllestides totes aquestes carpetes, tocarà mirar al mercat i intentar fitxar els jugadors que necessiti l'equip. Tenint en compte que marxarà més de la meitat de la plantilla, el nombre d'arribades serà elevat. Fallar el mínim possible serà l'objectiu del nou director esportiu del Nàstic.