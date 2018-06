Tots tres tenien clàusules per continuar, però el club no compta amb ells

Actualitzada 13/06/2018 a les 17:08

Tres baixes més al Nàstic. Javier Matilla, Jon Gaztañaga i José Perales no seguiran a Tarragona. Els dos centrecampistes han estat habituals al primer equip i el meta ha estat el titular a la Pobla, encara que ha disposat de minuts amb els «grans». En cap dels tres casos hi haurà matrimoni amb el Nàstic.Matilla va arribar a mitjans d'aquesta temporada amb un contracte que acabava el 30 de juny d'aquest 2018, però que es podia perllongar dues campanyes més. Aquesta clàusula no s'ha fet efectiva.Gaztañaga, que va signar un contracte que es podia allargar fins el 2020, tampoc seguirà. La temporada que ha fet amb el Nàstic no ha satisfet a ningú.Finalment, Perales, meta de la Pobla, que havia renovat per tres temporades, tampoc continua.