El Reus anuncia la renovació de Tito

El polivalent centrecampista s’ha guanyat a pols seguir al club, el qual valora la seva entrega i dedicació

Actualitzada 13/06/2018 a les 20:03

Era una notícia que tothom esperava, i aquest dimecres a la tarda es va fer oficial. Tito Ortiz renova amb el CF Reus, club en el qual ha militat la darrera temporada.El centrecampista, que també ha desenvolupat tasques de defensa central al llarg d’aquesta temporada, ha renovat pel club de la capital del Baix Camp fins el 30 de juny del 2019, en un contracte que el pot lligar fins el mateix dia de l’any 2020 segons certs objectius, que el club no va concretar.Tito té 33 anys i va arribar procedent de l’UCAM Murcia el passat estiu, després del descens dels murcians a Segona Divisió B. El seu fitxatge va ser un d’aquells que no venen diaris, però dels que acaben il·lusionant. en un centre del camp en el qual Gus Ledes i Juan Domínguez han acabat sent titulars indiscutibles, Tito sempre ha esperat, pacient, la seva oportunitat des de la banqueta. Mai ha tingut cap queixa ni tampoc cap mala cara i, quan ha pogut, ha demostrat la seva entrega i el seu sacrifici.Sempre que ha faltat algú per a jugar a l’eix de la defensa, Tito Ortiz ha estat disponible, i això és una circumstància que agrada molt al club i que ha ajudat a decantar la balança cap a la seva renovació.El futbolista ha disputat, entre Lliga i Copa del Rei, un total de 30 enfrontaments aquesta temporada amb la samarreta del CF Reus i, la pròxima, serà la seva cinquena temporada a la categoria de plata del futbol espanyol.Després de signar la seva renovació, Tito Ortiz es va mostrar «molt content» ja que, segons ell, el club creu que «puc aportar molt tant esportivament comextraesportivament a nivell de vestidor».El migcampista va afirmar que l’ampliació contractual «significa molt per a mi». Malgrat estar de vacances, el futbolista roig-i-negre ja pensa en la temporada que ve. Ortiz assegura que serà una «lliga molt competitiva i que haurem de fer les coses molt bé».