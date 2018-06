El Nàstic no pot fallar en l'elecció del porter si acaba marxant Dimitrievski

El macedoni té ofertes interessants, sobretot de l’Espanyol, i un dels que agrada al Nàstic és el meta del Valladolid Isaac Becerra

Actualitzada 12/06/2018 a les 21:04

Stole Dimitrievski marxarà del Gimnàstic de Tarragona aquest mercat d’estiu, sempre que no hi hagi cap gir inesperat en els esdeveniments. Això no significa que el club tarragoní no compti amb ell, sinó tot el contrari. El nivell del porter macedoni és cada vegada més alt, i aquesta circumstància ha despertat l’interès de molts clubs per a intentar contractar-lo. Per això, si arriba una oferta que sigui suficientment satisfactòria pel Nàstic, el porter agafarà la porta de sortida. Això sí, deixant uns quants diners a la caixa.La probable marxa de Dimitrievski serà una de les que farà història al Nàstic, pel muntant econòmic de l’operació. Encara no ha transcendit cap xifra, però és probable que se superi l’1,5 milions d’euros ingressat per Pape Diop l’estiu del 2009. El migcampista va marxar al Racing de Santander per una quantitat molt elevada, tenint en compte que al Nàstic li va costar tan sols 20.000 euros.L’equip que més s’ha interessat en Stole Dimitrievski és l’Espanyol. Els catalans només compten amb Diego López a la porteria i l’opció de fitxar a Dimitrievski per competir per la titularitat amb el gallec és una opció que agrada molt a la Ciutat Comtal. Diego López, a més, té 36 anys i aviat se li haurà de trobar un relleu. Un altre equip que està molt interessat a contractar Dimitrievski és l’Sporting de Braga portuguès, conjunt que disputarà la pròxima campanya l’Europa League. Aquest podria ser un bon motiu pel qual decidir canviar d’equip. Un tercer conjunt també ha preguntat pel futbolista, però la competència que hi ha allí sota pals complica l’arribada del macedoni. Es tracta del Betis, també de la Primera Divisió Espanyola.Si la sortida de Dimitrievski s’acaba fent efectiva, caldrà buscar un meta de garanties. Bernabé té contracte amb el Nàstic, però enguany sempre ha estat suplent, a l’ombra del seu company. Alberto Varo finalitza la seva cessió amb el Barcelona i, després d’haver descendit al seu filial, tornarà a Tarragona. Pel que fa a José Perales, no està previst que realitzi el salt definitiu al primer equip. Per tant, s’haurà de buscar un porter.Un dels que agrada al Nàstic és Isaac Becerra. El meta badaloní, que el pròxim dilluns farà 30 anys, milita al Valladolid, on enguany no ha pogut gaudir del protagonisme esperat. Jordi Masip ha disputat tots els partits de Lliga i, per tant, Becerra ha estat inèdit. El fet de poder marxar a un equip on pugui ser titular podria jugar a favor del Nàstic, encara que hi ha altres aspectes que frenen la seva arribada, com la seva elevada fitxa, ara mateix inassumible pel club tarragoní. Quan signi el nou director esportiu, caldrà començar a buscar el porter.