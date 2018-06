El Madison Volley Tour continua a Tarragona per quart any consecutiu

El torneig, que es desenvoluparà del 14 al 17 de juny, pot reunir a més de 1.500 espectadors

Actualitzada 13/06/2018 a les 17:35

La platja de l’Arrabassada de Tarragona tornarà a ser el punt de trobada perquè els millors jugadors de vòlei platja puguin lluir-se i mostrar les seves habilitats sobre la sorra.Per quart any consecutiu, el Madison Beach Volley Tour arriba a Tarragona i, enguany, amb una missió molt especial: col·laborar en el tret de sortida dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.Entre els dies 14 i 17 de juny, la platja tarragonina serà l’escenari d’una competició per a la qual s’espera una gran acollida. De fet, després del muntatge final de les instal·lacions que s’estan posant en marxa, es preveu que uns 1.500 espectadors puguin assistir a l’esdeveniment.Una altra de les activitats que es duran a terme paral·lelament al torneig serà Olas Vivas, un programa mediambiental que el circuit desenvolupa a totes les seus per tal de conscienciar a tothom sobre la importància de tenir cura de les platges i de no embrutar-les ni contaminar-les. Aquesta proposta neix amb l’objectiu que el públic pugui prendre part també de la competició i, al mateix temps, que tingui facilitats per conèixer com s’han de comprometre amb la conservació dels paratges naturals marins a través de l’esport.A la presentació de l’esdeveniment, a banda de la regidora d’Esports, Maria Elisa Vedrina, hi van fer acte de presència jugadors que hi prendran part, com Carlos Mora, Javier Naya, Nuria Bouza i Erika Kiomanite. Carlos Mora va destacar que «és la sisena vegada que participo en aquesta competició i espero estar a l’alçada del que requereix». Per la seva banda, Nuria Bouza, va apuntar que «estic molt orgullosa de venir aquí a Tarragona. El vòlei platja és l’única disciplina olímpica que es disputa a la platja i espero que el llegat que puguem deixar als Jocs sigui bo». Ella, a més, es va mostrar molt conscienciada amb el projecte per preservar el Medi Ambient.Una de les grans novetats d’aquest any pel que fa als participants serà la presència d’un dels jugadors internacionals més reconeguts, com és Harley Marques. El brasiler trepitjarà per primera vegada el circuit nacional, i l’espectacle està assegurat.A banda del torneig, també s’han previst concursos, música i moltes experiències que es desenvoluparan a banda de les activitats esportives.