Arriba la ViP XTREM BTT per les Muntanyes de Prades amb recorreguts de 140 km i 74 km

Les inscripcions a la cursa s'acaben l'1 de juliol i tindrà lloc el 7 de juliol

Actualitzada 13/06/2018 a les 09:57

Les muntanyes de Prades veuran en menys d'un mes la 9a edició de la VIP XTREM en BTT, que enguany presenta diferentes novetats. La prova, amb sortida i arribada a la zona poliesportiva de Vimbodí i Poblet, tindrà lloc el 7 de juliol, i per primer cop comptarà amb dos recorreguts: el ViP Xtrem Més Xtrem, amb uns 140 km i un desnivell positiu de 3.800 metres, i la ViP Pro, de 74 km i un desnivell de 2.200 metres.La prova de Raid XC conté trams d'enllaç que no sumen còmput final i amb trams finals que si sumen temps a la cursa. La cursa de bikers transcorrerà per quatre comarques: Vimbodí i Poblet, l’Espluga de Francolí i Montblanc (Conca de Barberà), Prades, Capafonts, la Febró i l’Arbolí (Baix Camp), Mont-ral (Alt Camp) i Cornudella de Montsant (Priorat). Enguany, la ViP Pro inclou un tram dins l’antic camí ramader de Poblet a Prades, recuperat i senyalitzat oficialment pel Paratge Natural de Poblet l’any 2016.Els bikers que desitgin participar en aquest 9è repte en BTT, per un paisatge natural, poden fer la inscripció abans de l’1 de juliol, al web vipxtrem.com , on també trobaran més informació sobre entrenaments, horaris, ubicacions i material, així com el Compromís ViP i el reglament de la prova.