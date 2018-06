La Segona Divisió A amb més pinta de Primera de les últimes temporades

La gran majoria d’equips que militaran a la categoria de plata han estat recentment esquadres importants a la Primera Divisió

Amb història a Primera

Mallorca i companyia

La Segona Divisió A 2018-19 serà la més complicada de totes les que es recorden recentment. La majoria d’equips que compondran la categoria de plata són clubs que han estat importants recentment a Primera Divisió o, almenys, que l’han trepitjat durant els darrers anys.El Nàstic tindrà al seu davant una de les temporades més complicades que se li recorden. Han baixat de Primera Divisió i, per tant, jugaran a Segona la temporada vinent, equips com el Deportivo de la Coruña, el Málaga o Las Palmas, tres històrics del futbol espanyol que hauran de patir l’infern de Segona, com a mínim, un any. Rayo Vallecano i Huesca han pujat a Primera i, entre Valladolid i Numancia, sortirà el tercer equip que ascendeix, amb què un d’aquests dos, històrics en el futbol espanyol, es quedarà a Segona. Zaragoza i Sporting, que van finalitzar tercer i quart, respectivament, hauran d’esperar, com a mínim, una temporada més per poder pujar, ja que han fracassat en les semifinals de la promoció d’ascens.Quatre equips han baixat a Segona Divisió B. Ho va fer, sobre la botzina, la Cultural y Deportiva Leonesa, que va empatar a punts amb un Almería que es va salvar in extremis. Barcelona B, Lorca i Sevilla Atlético acompanyaran als lleonesos a la categoria de bronze del futbol espanyol i, per tant, la campanya vinent es convertiran en aspirants a tornar al futbol professional.Serà una Segona Divisió A més que complicada. Ni cal fer esment al fet de lluitar per a l’ascens a Primera. Mantenir-se a Segona A es preveu com a una missió molt complicada, en la qual Nàstic i Reus es trobaran molts obstacles en el camí.A banda dels que baixen de Primera Divisió, dels que han caigut eliminats a la promoció d’ascens i dels que han baixat a Segona B, hi apareixen clubs amb molta entitat. Oviedo, Osasuna, Cádiz, Granada, Tenerife, Lugo, Alcorcón, Córdoba, Albacete i Almería són equips que, la pròxima temporada, militaran a Segona A.La gran majoria d’aquests equips tenen una gran història a la màxima categoria del futbol espanyol. La dificultat que tindran Nàstic i Reus per a aconseguir fer una bona temporada s’incrementarà després de conèixer quins seran els equips que jugaran a Segona A la pròxima campanya.No cal ni parlar dels tres recentment descendits. Deportivo de la Coruña, Las Palmas i Málaga són equips reconeguts a tot el territori espanyol i, per tant, són conjunts que han tingut una gran repercussió a la màxima categoria del futbol espanyol professional. Els tres, gràcies a l’ajuda que els ofereix la Lliga de Futbol Professional, que s’anomena ajuda al descens, tindran a les seves mans una oportunitat d’or per a recuperar la Primera Divisió.Pel que fa a la resta, és conegut que un equip que ha acabat per damunt de l’altre tindrà una major aportació de cara a la campanya següent. Aquesta circumstància, unida a la que puguin aportar tots els clubs, pel que fa a la seva aportació econòmica, ajudarà a determinar quant es pot gastar cada club. Entitats que, per altra banda, tret dels que pugen o estan lluitant per pujar i dels que han baixat, són autèntiques institucions.Parlar de l’Oviedo, de l’Osasuna, del Cádiz, del Granada, del Tenerife, del Córdoba o de l’Albacete significa parlar d’equips amb molta història a la categoria d’or. Aquests, seran rivals de Nàstic i de Reus, amb què seran equips amb els quals els dos equips de la província de Tarragona s’hauran d’enfrontar per partida doble durant la 2018-19. Molts entesos estan parlant que serà la Segona Divisió A amb més de nivell de totes les que es recorden en les últimes temporades. Caldrà esperar què passa amb els que pugen de Segona B, que també van forts.Dos equips ja han pujat automàticament de Segona B a Segona A. Es tracta del Mallorca i del Rayo Majadahonda. Els primers, de la mà de Vicente Moreno a la banqueta, intentaran alguna cosa més que la permanència. De fet, ningú amaga que, pel projecte i per les persones que el conformen, el Mallorca pot ser un dels principals candidats a pujar a Primera Divisió. Els altres candidats a pujar són Elche, amb una gran història, Villarreal B, amb un primer equip a Primera Divisió, Extremadura i Cartagena.