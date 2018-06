José Luis Deus marxa amb Emilio Viqueira al Lugo per coordinar el futbol base

El gallec també signa per quatre anys i seguirà els passos de l’exdirector esportiu del Nàstic

Actualitzada 11/06/2018 a les 20:18

José Luis Deus també fa les maletes. El que ha estat el coordinador del futbol base durant els darrers anys, posa punt final a la seva etapa com a màxim responsable de la base del Nàstic i marxa al Lugo, on es retrobarà amb el seu gran amic Emilio Viqueira, que aquest diumenge va signar amb el club gallec per a les quatre pròximes temporades.Deus també signa per quatre anys i es farà càrrec del futbol base de l’entitat gallega. Deus va arribar al Nàstic coincidint pràcticament amb el fitxatge del seu gran amic Emilio Viqueira. Poc a poc, es va familiaritzar amb la ciutat tarragonina i es va convertir en el màxim responsable de l’esport base, al costat de Jordi Guillén i amb la col·laboració d’homes com Dani Vidal, que enguany també ha realitzat les tasques d’entrenador del juvenil B i de segon tècnic de la Pobla.Deus va entrar en substitució de Iago Aguilar, el qual va marxar del Nàstic per la porta del darrere i, després d’una aventura a l’estranger, ara és el màxim responsable del futbol del Vilafranca, a Tercera Divisió.Deus marxa després de continuar amb la bona feina al futbol base i de complir un cicle que s’ha acabat al mateix temps que el de Viqueira.