Campins mira lluny de Reus per a continuar amb la seva carrera

El lateral dret del club reusenc finalitza contracte i no està en els seus plans, almenys com a primera opció, renovar

Actualitzada 11/06/2018 a les 21:40

Joan Campins és un dels futbolistes del CF Reus que acaba el seu contracte aquest 30 de juny. El lateral dret és un jugador que va arribar a la capital del Baix Camp des de fa dues temporades, però mai ha acabat d’aconseguir la titularitat.Campins va arribar a Reus procedent del Barcelona B la temporada 2015-16, una campanya que va acabar al Zaragoza en forma de cessió. Després de finalitzar la seva vinculació amb el Barça, va fitxar pel club de la capital del Baix Camp, quan Natxo González era el màxim comandant de l’equip. Va ser una contractació molt aplaudida, ja que arribava a Reus una de les perles de la pedrera del Futbol Club Barcelona. Tot i això, mai es va acabar d’adaptar.Campins està en negociacions amb el CF Reus per renovar, encara que és molt probable que el futbolista de Palma de Mallorca no acabi renovant la seva vinculació. És un dels jugadors que acaben contracte, però sempre ha estat a l’ombra de Jorge Miramón, mitja punta reconvertit a lateral dret que ha fitxat enguany pel Huesca de Primera Divisió.Són nou els futbolistes que no continuaran a Reus i que, segons va detallar l’entitat de la capital del Baix Camp, no seguiran formant part de la plantilla.Es tracta del mateix Jorge Miramón, d’Edgar Fernández, de David Haro, de Pichu Atienza, de Máyor, de Migue García, d’Antonio Sillero, de Juan Cámara i de Borja Fernández. Aquests dos darrers retornaran als seus respectius clubs, els quals els van cedir al CF Reus aquest passat estiu.Des de la marxa d’Alberto Benito, el CF Reus no ha comptat amb un lateral dret nat a la seva plantilla que sigui titular. El d’Altafulla, ara al Zaragoza, va deixar empremta a la capital del Baix Camp. El CF Reus, si acaba marxant Joan Campins, haurà de buscar dos laterals drets al mercat, per a substituir a Campins i al reconvertit Jorge Miramón.