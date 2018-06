La Lliga ha de protegir als clubs i als aficionats del frau en l'emissió de partits de futbol

Actualitzada 11/06/2018 a les 19:14

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha obert actuacions prèvies de recerca d'ofici a la app de la Lliga per la seva nova funció que demana consentiment a l'usuari per activar el micròfon i geoposicionamient del mòbil per detectar possibles fraus en l'emissió de partits.La Lliga té la responsabilitat de protegir als clubs i els seus afeccionats del frau en l'emissió de partits de futbol per part d'establiments públics (Horeca), explicaven ahir els responsables de l'aplicació en un comunicat.Quan un usuari es descarregui o actualitzi l'aplicació, el sistema operatiu del dispositiu mòbil li sol·licitarà mitjançant una finestra emergent que faciliti el seu consentiment per poder activar el micròfon i el geoposicionamiento del seu dispositiu mòbil.LaLiga precisa que «només si decideix acceptar-ho» l'usuari, el micròfon captarà el codi binari de fragments d'àudio, amb l'únic objecte de poder conèixer si està veient partits de futbol de competicions disputades per equips de LaLiga, però mai s'accedirà al contingut de l'enregistrament.L'usuari podrà revocar el seu consentiment a qualsevol moment en els ajustos del dispositiu mòbil.LaLiga ha implantat la seva nova funcionalitat «amb l'objectiu únic de detectar explotacions fraudulentes», unes activitats que suposen anualment una pèrdua benvolguda de 150 milions d'euros per al futbol espanyol, la qual cosa es tradueix en un perjudici directe per a clubs, operadors i afeccionats, entre d'altres.