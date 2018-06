Mor el pilot de 14 anys ferit crític en un accident al Circuit de Barcelona-Catalunya

El jove es trobava ingressat a l'Hospital de Sant Pau i el seu estat era crític

El pilot de 14 anys del mundial júnior de Moto3, Andreas Pérez, ha mort aquest dilluns després de no poder superar la gravetat de les ferides com a conseqüència de l'accident de que va patir ahir diumenge al Circuit de Montmeló. L'accident es va produir al voltant de les tres de la tarda durant el transcurs d'una cursa de la FIM CEV Repsol International Championship. En un primer moment, el pilot va ser atès pels metges al mateix circuit i posteriorment va ser traslladat en helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, on va ingressar en estat crític.Pérez havia estat un pilot destacat a l’European Talent Cup 2017, amb dues victòries i diversos podis, i va finalitzar la temporada en quart lloc. Al 2018, havia ascendit al Moto3 Junior World Championship, competint amb l’equip Reale Avintia Academy team. En un comunicat, el Circuit de Barcelona-Catalunya i les federacions internacionals i espanyola de motociclisme han expressat el seu condol per la mort del jove pilot.