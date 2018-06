Les sis 'patates calentes' que té el Gimnàstic sobre la taula aquest estiu

Tornen després de les seves respectives cessions Stephane Emaná, Maloku, Carlos García, Toscano, Carrión i Carlos Blanco

Toscano i el Melilla

Maloku

Javi Jiménez

El nou director esportiu té una patata calenta sobre la taula d’aquelles que són per pensar-s’ho hores o dies. Arnal Llibert, que podria ser anunciat en les pròximes hores, seria aquesta persona escollida pel Nàstic per a capitanejar el pròxim projecte esportiu. Són moltes les carpetes que tindrà aquesta figura damunt de la seva taula quan s’instal·li a l’antiga oficina d’Emilio Viqueira, i una d’elles és la dels cedits que tornen.La majoria dels futbolistes que han jugat fora del Nàstic aquesta temporada a mode de préstec han de tornar. Stephane Emaná, Elvir Maloku, Carlos García, Sandro Toscano, Juan Miguel Carrión i Carlos Blanco tornaran a ser futbolistes del club grana a partir de l’1 de juliol, mentre que el xilè Juan Delgado encara té una temprada més de vinculació amb el Tondela portuguès.Tots els casos dels sis futbolistes que tornen són diferents, encara que la gran majoria tenen una situació en comú: no formaran part de la plantilla del Nàstic 2018-19. El cas de Carlos Blanco podria ser una excepció, però encara no està gens clar. El central, a préstec al Betis durant la segona volta, ha disputat un total de 15 enfrontaments amb el filial verd-i-blanc, tretze dels quals com a titular.Blanco va ser una forta aposta l’estiu passat, arribat des de la Juventus italiana. No va entrar en els plans de Lluís Carreras, ni tampoc en els de Rodri, amb què el club, pensant que tindria un bon futur per endavant, el va cedir a un Betis amb el qual va quedar penúltim i va baixar a Tercera Divisió. Actualment, el Nàstic només compta amb dos defenses centrals, com ho són César Arzo i un Mohammed Djetei que acaba de sortir d’una gravíssima lesió i que no se sap com respondrà. Com a mínim, arribaran dos futbolistes més en aquesta demarcació i, en el cas que Gordillo en volgués tenir cinc a la seva plantilla, Blanco podria tenir un forat. Pel que fa a la resta, la seva continuïtat està molt complicada, encara més que la de Carlos Blanco.Stephane Emaná també va marxar a finals de gener a la recerca de minuts, per poder convèncer al Nàstic i tornar-hi algun dia. Els seus números a l’Atlético de Madrid B, a la categoria de bronze del futbol espanyol, no han estat els esperats. Nou partits jugats, només tres d’ells com a titular, i dues dianes anotades en 380 minuts. El petit dels Emaná s’haurà de buscar la vida lluny del Nàstic.Tampoc continuarà a Tarragona Carlos García, un jugador que, tot i que se l’ha venut com a un jugador del primer equip, mai ha tingut un lloc a la plantilla. Ha disputat nou minuts en Lliga com a jugador del Nàstic i mai ha gaudit de la continuïtat necessària com per fer-se un nom en el futbol professional. El club que presideix Josep Maria Andreu el va cedir el passat estiu al Logroñés de Segona B però, en no gaudir del protagonisme esperat (el centrecampista només va disputar nou partits, tres d’ells com a titular), va buscar un altre equip. Aquest, va ser un Jumilla que s’ha mantingut en el grup quart de Segona B i on el sevillà va jugar quinze partits, amb dotze titularitats i 1.061 minuts.A mitjans de gener, el mitja punta d’origen italià Sandro Toscano va fer les maletes per marxar al Melilla, equip que ha acabat cinquè en el grup quart de Segona B i que no ha entrat a la promoció d’ascens simplement per haver perdut el goal average amb el que ha finalitzat quart, l’Extremadura. Els números del jove, de 22 anys, no són gaire esperançadors, ja que dels onze duels que ha disputat amb els andalusos, només en dues ocasions ha estat com a titular. En total, 257 minuts que no li han servit per continuar amb la progressió que necessitava.En cinquè terme apareix Elvir Maloku, un futbolista que tornarà després de la seva aventura a l’AEK Larnaca. El de Rijeka no ha estat, precisament, un dels futbolistes amb més protagonisme i, tret que José Antonio Gordillo i el nou director esportiu ho vegin molt clar, tampoc comptaran amb ell.Per últim, apareix un futbolista el qual, segurament, molts no recordaran. Es diu Juan Miguel Carrión, té 20 anys i l’estiu passat va signar per quatre temporades procedent del juvenil del Sevilla. El jove futbolista va marxar en qualitat de préstec a la Balompédica Linense, i gràcies al seu gran futur com a lateral esquerre, podria ser una opció tant per a quedar-se, com per a marxar cedit. El que està clar és que el Nàstic s’ho pensarà dues vegades a l’hora de deixar marxar sense més a un jugador que, tot i ser tan jove, va disputar setze partits a Segona B la 2017-18, repartits en tretze titularitats i sumant un total de 1.233 minuts.Un dels jugadors amb contracte del Nàstic que té molts números per marxar és Javi Jiménez. El també lateral esquerre té en el seu contracte una clàusula segons la qual el Málaga, equip que el pretén, pot repescar-lo del Nàstic pagant abans una quantitat que no ha transcendit. Si els andalusos, acabats de descendir a Segona Divisió A, repesquessin a Javi Jiménez, seria on Juan Miguel Carrión podria trobar un forat per a poder convèncer a José Antonio Gordillo.