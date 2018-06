El CF Reus acaba segon en la classificació de joc net de Segona

Per contra, el Nàstic ha estat l’últim dels 22 equips que formen part de la categoria de plata del futbol espanyol

Actualitzada 10/06/2018 a les 21:02

El CF Reus ha aconseguit moltes fites aquesta temporada. Començant per la més important, que és la d’assolir la permanència a la categoria de plata del futbol espanyol, i seguint amb el fet d’haver demostrat que, tot i el canvi d’entrenador i tot i la duresa de la categoria, aquest equip sap jugar bé a futbol i plantar cara a qualsevol. Missió que, per cert, no és gens senzilla.Ara bé, i no menys meritori, és el fet que el club de la capital del Baix Camp ha estat el segon en la classificació del joc net. Ha sumat 96 punts, només quatre més que el Numancia, conjunt que encara lluita per assolir l’ascens i que ha estat el millor en la faceta del joc net al llarg de les 42 jornades del campionat regular.A l’altre cantó hi apareix un Nàstic que, amb 164 punts, és l’equip que ha sortit perdedor en aquest premi, que impulsa la Real Federación Española de Fútbol, en col·laboració amb el Consejo Superior de Deportes.El sistema de puntuació per atorgar aquesta puntuació és el següent: la targeta groga val 1 punt, la doble groga/expulsió 2 punts i la targeta vermella directa 3 punts (si el Comitè de Competició dictamina una sanció major de tres partits, s’aplicarà una puntuació igual a la sanció).A més, també es comptabilitzen les sancions del Comitè de Competició a entrenadors, directius o qualsevol persona relacionada amb el club, al marge de les pròpiament derivades de les decisions arbitrals. Cada partit de suspensió-inhabilitació imposat a aquests serà penalitzat amb 5 punts.Després del Numancia i del Reus, ha completat el podi d’honor el Cádiz, amb 101 punts. I, mentre que el Nàstic és l’últim (164 punts), el segueixen, amb 158 punts l’Osasuna, amb 156 el Sevilla Atlético i amb 155 punts l’Oviedo. Alguns equips encara estan disputant la promoció d’ascens, però aquests partits no entren a l’esmentada taula.