Patricia Amador es corona guanyadora de la Wome Race El Corte Inglés

L’esportista del CA Tarragona va estar seguida de Sandra Gimeno i de Marga Aranda

Actualitzada 10/06/2018 a les 12:54

Una cita solidària

Patricia Amador va proclamar-se vencedora de la cinquena edició de la Women Race El Corte Inglés, que es va disputar aquest diumenge al matí a Tarragona tot i la intensa pluja que va caure a la ciutat, sobretot, entre l’equador i el final d’una prova que va arrencar a dos quarts de deu del matí. La corredora del Club Atletisme Tarragona va completar el recorregut en un temps de 19 minuts i 45 segons. Va estar seguida per Sandra Gimeno (Alssala, 21’17) i de Marga Aranda (CA Canyelles, 22’05).Un total de 1.245 corredores van participar a la cita, la qual se celebra a menys de dues setmanes de la inauguració oficial dels Jocs Mediterranis, dels quals El Corte Inglés és patrocinador oficial. Aquest miler de persones reforcen l’objectiu de Tarragona 2018 de posicionar-se com un model de referència en l’organització d’esdeveniments esportius i de potenciar la participació femenina en qualsevol pràctica esportiva de la ciutat.En finalitzar la cursa, va tenir lloc la cerimònia d’entrega de medalles a les tres primeres classificades absolutes. De cara al divendres dia 15 de juny, a dos quarts de set de la tarda, quan la sala Àmbit Cultural d’El Corte Inglés de Tarragona homenatjarà les tres primeres classificades de cadascuna de les categories existents, que obtindran un trofeu.AFANOC Tarragona repeteix, per tercer any, com a entitat beneficiària de la cursa. Durant el període d’inscripcions, l’organització va posar a la venda samarretes, bufs i gorres solidàries i va obrir un Dorsal 0.La suma total recaptada es donarà a conèixer el mateix divendres, durant l’entrega de premis a les tres primeres classificades de cada categoria. Aquesta donació ajudarà a reforçar els projectes locals d’AFANOC contra el càncer infantil; com ara el suport psicosocial integral de forma continuada durant tot el procés de la malaltia o l’acompanyament dels infants i llurs famílies, tant en el context hospitalari com al lloc de residència.La Women Race El Corte Inglés és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, Tarragona 2018, Protecció Civil, Federació Catalana d’Atletisme, Creu Roja, Coca-Cola i de representants del voluntariat corporatiu d’El Corte Inglés. L’Associació Esportiva Ciutat Vella, organitzadora de la cursa, també aporta una cinquantena de voluntaris que vetllen pel bon funcionament de la prova.