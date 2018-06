Partit per la igualtat al Palau d'Esports de Reus

L’equip masculí, femení i veterà del Reus Deportiu ha jugat un triangular

Actualitzada 10/06/2018 a les 12:32

19è Torneig Internacional

El Palau d’Esports s’ha omplert una vegada més per veure al Reus Deportiu. En aquesta ocasió ha estat per gaudir d’un triangular format per l’equip masculí, femení i veterà que s’han barrejat per fer tres equips igualitaris. Igualtat, aquest ha estat el motiu del triangular en el qual, abans d’inciiar els partits, s’ha llegit un manifestat comú entre el Reus Depotiu, la regidoria d’Igualtat de Reus, la regidoria d’Esports, la secretaria de l’esport de Tarragona i la Federació Catalana de Patinatge.L’acte va començar ahir al migdia i també va servir per presentar el 19è Torneig Internacional. Una competició de tres dies en la qual participen 500 esportistes de totes les procedències. El cartell i la samarreta oficial del torneig s’ha dissenyat, com cada any, a partir del guanyador o guanyadora d’un concurs de dibuix entre les escoles de Reus. La competició es disputarà del 7 al 9 de setembre.