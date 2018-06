L'entrenador de la Pobla de Mafumet, Juan Manuel Pavón rep el premi a millor entrenador

El filial grana està a l’espera de l’arribada del nou director esportiu del Nàstic per estructurar l’equip

Juan Manuel Pavón, entrenador de la Pobla de Mafumet, ha rebut el premi a millor entrenador per part de la premsa esportiva de Huelva. La gala va tenir lloc ahir a les nou de la nit a Palos de la Frontera (Huelva).Pavón va arribar a la Pobla de Mafumet el 26 d’octubre, després que Rodri passés a entrenar el Nàstic a Segona Divisió. L’andalús va aconseguir que el filial grana lluités fins a l’últim partit de la lliga pel play off d’ascens a Segona Divisió B. De fet, a aquest darrer encontre la Pobla va arribar com a quart classificat, l’últim lloc que dóna accés al play off. Però la derrota en l’últim partit contra l’Espanyol B, campió del grup 5 de Tercera, va fer que els pobletans caiguessin de la zona d’ascens a Segona B en favor del Terrasssa.Tot i aquesta derrota i quedar fora del play off, la premsa de Huelva ha volgut reconèixer la seva temporada atorgant-li el premi a millor entrenador de l’any. La seva continuïtat a la banqueta de la Pobla és una incògnita i no es resoldrà fins que el Nàstic oficialitzi l’arribada del nou director esportiu, que podria arribar aquesta setmana.