El Director Esportiu firma per les properes quatre temporades

Actualitzada 10/06/2018 a les 13:17

El Lugo ha fet oficial l’arribada d’Emilio Viqueira com a Director Esportiu per a les pròximes quatre temporades. El nou responsable de la parcel·la esportiva arriba al club gallec després de ser destituït del Nàstic a falta de tres jornades pel final de lliga.Des del Lugo recorden els èxits que va aconseguir com a Director Esportiu a l’equip grana amb l’ascens a Segona Divisió A, la temporada 2014/2015, i la disputa del play off d’ascens a Primera Divisió la següent campanya. La presentació del nou Director Esportiu serà el proper dimecres a les 12 del migdia a l’estadi Anxo Carro.