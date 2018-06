El defensa central podria estar en l'òrbita del Nàstic

Actualitzada 09/06/2018 a les 13:54

David García Santana, capità de la Unión Deportiva Las Palmas acaba contracte aquest 30 de juny i, segons publica el diari La Provinica, està esperant una trucada del club per firmar la renovació. El central nascut a Maspalomas (Las Palmas) té 36 anys i ha jugat un total de 452 partits oficials en 15 temporades.En les darreres hores s’ha especulat sobre la seva arribada al Nàstic però, tal i com apunta La Provincia, el central no sap res d’aquest interès del club tarragoní. En aquesta darrera campanya el central ha jugat dotze partits i des del club confirmen que no han enviat cap oferta de renovació al jugador.