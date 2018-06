Xavi Bartolo agafarà el relleu a López Garai a la banqueta del Reus

La més que probable marxa del basc obre les portes al lleidatà a una aventura per la qual està molt preparat

Actualitzada 07/06/2018 a les 21:11

Aritz López Garai podria convertir-se en història al CF Reus. El que ha estat entrenador del primer equip del club roig-i-negre durant la darrera temporada té molts números per abandonar l’entitat reusenca aquest 30 de juny, tot i comptar amb dos anys més de contracte.López Garai ha realitzat una notable temporada, assolint la permanència amb el CF Reus, però les seves aspiracions haurien xocat amb el club, el qual li hauria mostrat la porta de sortida, a la qual ell no va refusar.Xavi Bartolo, actual segon entrenador del CF Reus, és el màxim i pràcticament únic candidat a ocupar una banqueta a la qual ja hi va optar la temporada passada, encara que no va poder accedir-hi, ja que el club reusenc va optar per un López Garai que acabava el seu contracte com a jugador i que tenia ganes d’iniciar una nova etapa a les banquetes.Bartolo ha estat protagonista en moltes banquetes, però mai com a primer entrenador. El lleidatà va estar a punt de dirigir la banqueta del Nàstic a Segona B, i compta amb un gran cartell tant al mateix club com a la categoria. De fet, quan López Garai va estar convalescent per la seva intervenció quirúrgica del cor, Bartolo va assumir les regnes del primer equip, i ho va fer sense cap problema, seguint amb les directrius del primer entrenador i continuant amb els sistema de joc i d’entrenaments que el tècnic havia utilitzat al llarg de tota la temporada.El club reusenc encara no ha fet res oficial, però tot apunta que en els pròxims dies o, potser, en les pròximes hores, es podria oficialitzar la marxa de López Garai i l’entrada de Xavi Bartolo com a entrenador del primer equip del CF Reus.López Garai ho tindria fet amb l’Albacete. El conjunt manxec ho ha apostat tot per l’actual entrenador del CF Reus i, en aquest sentit, el club de la capital del Baix Camp s’ha mostrat taxatiu: si algú vol a Aritz López Garai ha de pagar la clàusula d’escapada, o de rescissió, com se li vulgui anomenar, i llavors serà lliure. Aquesta, ascendeix a uns 500.000 euros, una xifra pràcticament inasumible per a un club de Segona Divisió A, però que l’Albacete estaria en condicions d’assumir, gràcies al gran projecte que està preparant de cara a la pròxima temporada.Altres equips de Segona Divisió A com el Numancia també s’han interessat en l’actual entrenador del CF Reus. El que va ser un gran centrecampista tant a Segona Divisió A com a Primera també s’ha convertit en un tècnic que és capaç d’aixecar passions i de convertir-lo en una persona capaç d’aixecar un projecte des de zero i portar-lo cap al màxim dels èxits.