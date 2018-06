El portuguès considera el club roig-i-negre com la seva «casa»

Actualitzada 08/06/2018 a les 18:13

El migcampista portuguès Vitor Silva ha arribat a un acord per continuar al CF Reus fins al 30 de juny del 2019. El mitja punta de 34 anys, que va arribar a Reus durant l'estiu del 2014, s'ha convertit en un ídol per a l'afició roig-i-negra.Després d'estampar la seva signatura, Vitor ha declarat que està «molt content i molt feliç de poder seguir fent història amb aquest club que ja considera» com la seva «casa», i ha desitjat que la propera campanya sigui «bonica i il·lusionant».En les quatre temporades que porta com a roig-i-negre, Vitor Silva ha disputat 98 trobades, en els quals ha anotat 10 gols. La seva millor fita va ser l'ascens a LaLiga 1/2/3. El portuguès també ha estat clau en les dues permanències aconseguides per l'equip en la categoria al llarg de les dues últimes temporades.