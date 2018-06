El mitja punta canari Maikel Mesa desperta l'interès de Las Palmas

Té contracte amb el Nàstic i, per tant, el club està en disposició de demanar un bon traspàs

Actualitzada 07/06/2018 a les 21:22

El mitja punta del Gimnàstic de Tarragona Maikel Mesa compta amb moltes núvies de cara a la temporada vinent. El futbolista ha estat un dels millors futbolistes del Nàstic al llarg de la present temporada i, aquesta circumstància, ha motivat que diverses entitats de nivell s’hagin fixat en ell.S’ha parlat al llarg d’aquesta temporada que l’Espanyol, conjunt que milita a la Primera Divisió, podria fer-se amb els seus serveis. Tot i això, hi ha un altre club que també s’està fent fort en la lluita per poder contractar-lo. Es tracta de Las Palmas, equip que ha baixat enguany a Segona Divisió A i que busca futbolistes que puguin ajudar al club a retornar-lo a la categoria reina.Mesa és nascut a San Cristóbal de la Laguna, a Santa Cruz de Tenerife, circumstància que motivaria que, en cas de marxar, tornaria a prop de casa.El futbolista té contracte amb el Nàstic i, per aquest mateix motiu, el club que presideix Josep Maria Andreu estaria en condicions de buscar un bon traspàs per la seva marxa.Maikel Mesa ha disputat un total de 36 enfrontaments aquesta temporada, en els quals ha estat capaç de marcar vuit gols.