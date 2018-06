Arnal Llibert avança Lluís Codina en la cursa per la direcció esportiva grana

Treballa al Levante i és una aposta ferma del Nàstic i que arriba avalada per l’entrenador, José Antonio Gordillo

Actualitzada 07/06/2018 a les 21:20

Arnal Llibert és l’aposta més ferma que té la direcció esportiva del Nàstic per a comandar el nou projecte esportiu del club de cara a la pròxima temporada.Si Lluís Codina, actualment treballant a l’àrea esportiva de l’Eibar i que va ser un dels jugadors més estimats al Nàstic en èpoques anteriors, tenia la iniciativa, ara és Llibert la persona en la qual el Nàstic més confia per a capitanejar la direcció esportiva.Llibert és un desconegut per a molts, però és una persona que porta anys treballant al Levante com a scouting. És una aposta que ha realitzat el club grana, amb el convenciment del seu tècnic, José Antonio Gordillo, que serà l’opció més clara per poder realitzar aquesta funció.Llibert, nascut a Girona, té 37 anys i va militar com a futbolista en diversos clubs del país i de l’estranger.Començant per l’Espanyol B, va passar també per Leganés, Elche, Lleida, Rácing de Ferrol, Córdoba, Sant Andreu, Girona, Sabadell, AEK Laranaka, Doxa Katokopias, Alki Larnaka, Ethnikos Achna, Valetta, Olot, Alcorcón, Atlético Kolkata i Manlleu. Una gran carrera tant a Espanya com a nivell internacional, que va posar punt final l’estiu del 2016, quan va prendre la determinació de penjar les botes i d’apostar per continuar lligat al món del futbol.Arnal Llibert és una persona apassionada pel futbol i que mai ha dedicat la seva vida a una cosa que no fos la pilota.Són tres opcions les que té el Nàstic actualment damunt de la taula, la principal de les quals és la del d’Olot, el qual ha passat per davant de Lluís Codina, que havia agafat força durant les darreres hores. Codina forma part de l’estructura de l’Eibar, club en el qual està molt ben considerat. El Nàstic, igual que en el cas de Llibert, té al davant el problema que suposa el fet que el director esportiu que l’interessa té contracte en vigor i, per tant, ha de negociar amb el club en qüestió per a poder aconseguir la seva marxa.Passi el que acabi passant, el club grana s’ha posat el dia d’avui com a data límit per a anunciar qui serà el director esportiu que no només comandarà l’esmentada parcel·la la pròxima temporada, sinó que s’encarregarà de fer-ho durant el futur més immediat de l’entitat.