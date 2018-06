El Reus confirma les primeres baixes

Entre els noms hi ha Edgar Hernández, David Haro, Jorge Miramón i Máyor

La direcció esportiva del CF Reus continua treballant per confeccionar la plantilla que competirà per tercera temporada seguida a La Liga 123. No obstant això, el club ha confirmat les primeres baixes del primer equip de cara al curs 2018-2019: Edgar Hernández, David Haro, Jorge Miramón, Pichu Atienza, Máyor, Miguel García, Antonio Sillero, Borja Fernández i Juan Cámara.El CF Reus ha volgut agrair la màxima professionalitat mostrada per aquests futbolistes, que han defensat amb orgull els colors roig-i-negres i han ajudat a fer créixer el club en la millor etapa de la seva història. El club també els ha desitjat tota la sort de cara als futurs projectes professionals i personals.El davanter de Gavà posa punt final a la seva trajectòria a la capital del Baix Camp després de quatre temporades vestint la samarreta roig-i-negra. Des de l'estiu del 2014, Edgar Hernández ha acumulat 123 partits amb el CF Reus entre La Liga 123 i Segona Divisió B, anotant un total de 21 gols. A més, Edgar Hernández va ser un dels artífexs de l'històric ascens al futbol professional el curs 2015-2016, sent el màxim golejador de l'equip aquella temporada.L'extrem de l'Ametlla de Vallès deixarà de vestir la samarreta del CF Reus després de tres temporades al club. En total, ha defensat els colors roig-i-negres en 88 enfrontaments i ha marcat 13 gols. Es tracta també d'un dels protagonistes de l'ascens històric a La Liga 123, sent l'autor de dos gols en l'eliminatòria de promoció d'ascens l'any 2016.El lateral dret aragonès finalitza la seva etapa al CF Reus. Una etapa que ha durat dues temporades. Des de la seva arribada l'estiu del 2016, Miramón ha participat en 78 partits i ha marcat dos gols amb la samarreta roig-i-negra. El polivalent futbolista de Saragossa ja ha estat presentat com a nou jugador del SD Huesca de Primera Divisió.El central andalús diu adéu al CF Reus després de dues temporades lluint els colors roig-i-negres. En aquestes dues campanyes, Atienza ha disputat 77 partits i ha marcat un gol.El davanter alacantí també tanca una etapa de dues temporades a la capital del Baix Camp. El fins ara '21' roig-i-negre va arribar a Reus l'estiu del 2016, acumulant un total de 58 partits disputats i 9 gols anotats.El lateral esquerre andalús deixarà de ser jugador del CF Reus després de dues temporades a la capital del Baix Camp. En aquests dos cursos, Miguel García ha disputat 19 enfrontaments entre La Liga 123 i la Copa del Rei.El porter andalús finalitza la seva trajectòria al CF Reus, que ha durat dues temporades. Sillero va arribar al club l'estiu del 2016 per reforçar el CF Reus B Cambrils. Després de ser un dels artífexs de l'ascens del filial roig-i-negre la temporada 2016-2017 a Tercera Divisió, al gener del 2018 va fer el salt al primer equip de La Liga 123.L'extrem andalús finalitza la seva cessió i tornarà al seu club d'origen, el FC Barcelona. En la temporada que Cámara ha vestit la samarreta roig-i-negra, ha acumulat un total de 18 partits entre La Liga 123 i la Copa del Rei.El migcampista gallec també finalitza la seva cessió i tornarà al Celta de Vigo. En l'única temporada a la capital del Baix Camp, Borja ha disputat 23 partits entre La Liga 123 i la Copa del Rei i ha marcat un gol.