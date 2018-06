El Nàstic tornarà a la feina el 9 de juliol

Començaran entrenant a Salou

Actualitzada 07/06/2018 a les 19:23

Després de completar les vacances d’estiu, el Nàstic iniciarà la pretemporada 2018-19 el proper dilluns 9 de juliol.Sota les ordres del tècnic Jose Antonio Gordillo, els jugadors grana començaran a treballar al Complex Esportiu Futbol Salou. Durant les tres primeres setmanes, i fins a final de juliol, el primer equip s’exercitarà als camps de futbol del Complex per preparar l’inici del nou curs esportiu a Segona Divisió A.Mentre que del 30 de juliol al 5 d’agost està previst que tota la plantilla es desplaci fins a la comarca de La Garrotxa per realitzar l’stage de pretemporada a la Vall d'en Bas. Un cop confirmats, s’informaran dels diferents partits amistosos que es disputaran durant els mesos de juliol i agost per tal d’iniciar la nova temporada regular en el punt de forma òptim.