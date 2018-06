El mitja punta Àlex Carbonell tornarà al Barça previ pas per caixa

El futbolista va arribar el passat estiu i hi havia una clàusula, segons la qual, els barcelonins havien de pagar per recuperar-lo

Actualitzada 06/06/2018 a les 21:05

Àlex Carbonell no continuarà al CF Reus, excepte que es produeixi alguna sorpresa inesperada de darrera hora. L’habilidós mitja punta va arribar el passat estiu procedent del FC Barcelona en qualitat de cedit. No va ser una cessió a l’ús, ja que en el seu contracte figurava una clàusula, segons la qual, el club de la Ciutat Comtal havia d’abonar una quantitat que no s’ha fet pública, si l’acabava repescant. No estem parlant d’una xifra gaire elevada i, per tant, el Barça farà efectiva la seva repesca.El club reusenc, per tant, ingressarà una quantitat de diners a les seves arques per un jugador que no s’ha pogut consolidar a la categoria de plata del futbol espanyol i que podria haver de començar des del principi. O sigui, que si el Barça decidís quedar-se’l i no cedir-lo a cap equip, Carbonell es quedaria a les ordres de García Pimienta al filial, a Segona Divisió B.La lamentable temporada realitzada per un Barça B que ha fitxat pràcticament tot el que ha volgut i que no ha mantingut la Segona A i que l’ha portat a la categoria de bronze motivarà que molts futbolistes que tenen una qualitat sobradament demostrada hagin de tornar a posar-la sobre gespes allunyades del futbol professional.El CF Reus haurà de recompondre pràcticament el seu equip ja que, a banda dels futbolistes que acaben contracte i que no han renovat, algun o alguns dels que tenen lligam podrien marxar, en haver cridat l’atenció d’algun equip de la categoria de plata.La temporada del Reus, sobretot defensivament, ha estat molt positiva. Tant Edgar Badia com alguns dels futbolistes de la rereguarda tenen núvies. De moment, jugadors com el lateral dret Joan Campins no s’han pronunciat sobre el seu futur. El defensor acaba contracte i, tot i que no ha tingut un protagonisme majúscul, alguns equips estan interessats en la seva contractació. Fins el dia 30, el CF Reus pot intentar renovar a qualsevol d’aquests futbolistes. De moment, no hi ha notícies per part del CF Reus ni en altes ni en baixes.