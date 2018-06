«El meu objectiu és fer una bona temporada i créixer juntament amb l'equip»

El tècnic, que continua al Nàstic, recorda que als 30 minuts del partit contra la Cultural, quan l’equip perdia 0-2, «ja estava pensant en quins canvis faria»

Actualitzada 05/06/2018 a les 20:41

—Evidentment, era un repte difícil, però coneixia a la plantilla i entenia que es podia aconseguir. Eren jugadors que havien guanyat a camps importants i, tot i que l’equip s’havia mostrat irregular, creia que hi havia opcions de mantenir la categoria perquè hi havia nivell suficient a la plantilla.—Sí. He vist partits en directe, d’altres me’ls he descarregat i alguns els he vist per televisió. Però sí, els he seguit.—No t’ho sabria dir, ja que ara mateix és una situació molt complicada de valorar. Sí que crec que hi havia plantilla per no passar penúries.—Doncs moltes coses. A més, era la setmana en la qual havia marxat el director esportiu. Però em vaig trobar a un equip amb ganes de sortir endavant, al qual l’afectava el que estava passant. Sabien que havien de tirar endavant un repte difícil i que havien de treure forces d’on fos.—En línies generals, tots m’han rebut molt bé. Han treballat molt bé i s’ho han deixat tot en cada entrenament. Vaig trobar un bon vestidor.—En el meu cas, em passa pel cap que et truquen de casa teva, que era una oportunitat per a mi, i que havia de venir per a ajudar.—Havíem de guanyar sí o sí. En el meu primer partit, contra la Cultural, ja era una final. Havíem de guanyar fos com fos. En el segon partit, també havíem de sumar els tres punts, ja que tots els nostres rivals havien vençut en la jornada anterior. I, en el tercer, depeníem de nosaltres, però també podíem descendir, però havíem de guanyar per a assegurar-nos seguir a Segona A. L’ocasió requeria que fóssim ofensius i que anéssim a pels partits. A més, aquest és el futbol que a mi m’agrada, ja que jo l’entenc així.—A partir del minut 30, la meva obligació era pensar quins canvis havíem de fer i quin missatge havíem d’enviar al vestidor i intentar capgirar la situació. No podia parar a pensar en res negatiu. Vam fer canvis, vam retocar a nivell tàctic el sistema defensiu, i el missatge va ser positiu cap als jugadors, els quals ho van entendre perfectament. Ells van ser els autèntics protagonistes del que va passar. Vam dir que havíem de marcar un gol abans dels quinze minuts de la segona meitat, i ho vam aconseguir en el minut 9.—No ho recordo. Sí que és veritat que en un partit com a jugador del Castelló vaig viure una cosa similar.—Des del primer dia, hem enviat missatges positius des del cos tècnic. Aquests són jugadors que han estat capaços de guanyar en camps importants de la categoria, han aconseguit coses grans. El Huesca era un rival molt difícil, molt bo, però si defensàvem bé sabia que tindríem opcions de guanyar. La jugada del gol d’Uche la vam treballar al llarg de tota la setmana.—Sí. Potser va ser el partit de menor tensió. Nosaltres ens trobàvem en una bona situació a la classificació, però havíem de guanyar per a assegurar-nos la permanència. Els dos gols van ser molt matiners, i ens van donar molta confiança. Els jugadors han crescut molt en aquestes tres setmanes, i es va notar.—Va ser fàcil, perquè el vestidor estava molt tranquil en aquest aspecte, ja que no hi havia cap dubte que no hi havia absolutament res al respecte. El Consell d’Administració va enviar un missatge clar i contundent, i nosaltres ho vam parlar de passada. Ens vam centrar a parlar del Rayo, i no li vam donar importància al tema.—Així espero. Vull créixer aquí.—Acostumo a marcar-me reptes a curt termini. Ha estat així des de nen. El meu objectiu és estar aquí la pròxima temporada, fer un bon campionat i créixer juntament amb l’equip.—Sí, molt. M’ha ajudat, ja que em sento molt a gust, molt còmode. Ja coneixia a la gent del club des de la meva etapa com a jugador. Santi Coch, Jordi Abella i Manolo Martínez han fet un treball espectacular, ja que hem treballat moltes hores junts. Tothom m’ho ha posat tot molt fàcil.—Potser sí, perquè hem celebrat que no hem baixat de categoria. Ara bé, entenc a la gent, que ha estat una temporada molt difícil, de molta tensió, i és normal que surti aquesta il·lusió.—Hem de mirar la gent que acaba contracte, els que seguiran... Ha de venir una persona per fer de director esportiu i repassar la situació. Els dos han donat un bon rendiment, però fins que no hi hagi director esportiu, no diré res.