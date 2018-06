La reunió definitiva per decidir el futur de Promoesport serà dijous

Promoesport deixaria la direcció esportiva del Nàstic, però segurament mantindrà les accions

Actualitzada 06/06/2018 a les 11:36

La reunió que ha de decidir definitivament el futur de Promoesport al Gimnàstic de Tarragona es desenvoluparà aquest dijous.Tant l'empresa, que ha estat del costat del Nàstic des de Segona Divisió B, com el Consell d'Administració, creuen que s'ha acabat una etapa i que cal mirar endavant des d'una altra perspectiva.El desgast que s'ha produït al llarg d'aquesta temporada, quan han passat fins a quatre entrenadors per la banqueta del Nàstic i on el director esportiu, Emilio Viqueira, ha deixat el club, han motivat que ambdues parts vegin coherent fer un punt i a part en una relació que ha estat molt bona durant aquests cinc anys, i molt profitosa per a ambdues parts.Promoesport s'ha encarregat de la parcel·la esportiva del club en una etapa amb un gran fluxe d'entrada i sortida de futbolistes. Ha ajudat a traspassar futbolistes i a engreixar les arques del Nàstic, fins el punt de deixar el deute a zero a la finalització d'aquesta temporada.Lluís Codina, actualment a l'Eibar, és l'opció que vol el Nàstic per a comandar la parcel·la esportiva i, per tant, per substituir a Viqueira.Que Promoesport deixi de comandar la part esportiva del Nàstic no significa necessàriament que deixi de tenir les accions. En principi, no hi ha notícies que l'empresa de representació de futbolistes tingui la intenció de vendre les seves participacions. De fet, segurament no ho farà.