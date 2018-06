El Reus, a la cerca d'un davanter capaç d'atemorir a les defenses rivals

Amb la renovació de Lekic i la baixa de Máyor i probablement la d’Edgar, el serbi és l’únic punta que té actualment el club

Actualitzada 05/06/2018 a les 21:42

El CF Reus sap que ha de millorar en molts aspectes de cara a la temporada vinent. Tot i haver realitzat una gran temporada, a l’alçada de l’anterior, el bon fer de l’entitat de la capital del Baix Camp sap que el pot portar al següent nivell.Un dels problemes que ha tingut el conjunt reusenc durant les dues darreres temporades és el de la davantera. El fet de ser sempre un dels equips que marca menys gols ha representat un llast, però la pròxima campanya podria canviar la cosa.Máyor ha finalitzat el seu contracte i no continuarà a Reus. Ara bé, el màxim realitzador de l’equip, el serbi Dejan Lekic, va anunciar fa uns dies la seva renovació amb el club, amb què serà un dels davanters de la plantilla roig-i-negra de la pròxima temporada. A més, Edgar Hernández, en principi, tampoc continuarà, encara que no s’ha fet cap anunci al respecte. L’any passat, Edgar va renovar amb el Reus per una temporada més una altra per incentius, i aquests no s’haurien complert. Ara bé, el punta és un dels futbolistes més estimats no només pel club, sinó també per la ciutat, amb què podria continuar a la plantilla si s’arribés a un acord.Així les coses, una de les principals prioritats del CF Reus seria la de reforçar la davantera amb un o dos futbolistes que ajudessin a pujar el nivell. S’ha parlat de Marc Gual, que aquesta temporada ha descendit amb el Sevilla Atlético a Segona Divisió B, però que compta amb unes aptituds més que suficients com per a convertir-se en un dels davanters importants de la categoria en un futur no gaire llunyà.A banda de Gual, si acabés arribant a Reus, podria venir un altre davanter. Encara és aviat, ja que el 30 de juny és la data en la qual finalitzen molts contractes de futbolistes que han jugat a Segona Divisió A. Serà a partir de llavors quan el CF Reus començarà a anunciar altes, baixes i renovacions. Serà un mercat molt mogut.