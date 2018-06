El Huesca oficialitza l'arribada de Jorge Miramón per una temporada

Ha militat les dues darreres campanyes al Reus

El Huesca va oficialitzar, aquest dimecres a la tarda, el fitxatge de Jorge Miramón, futbolista que arriba procedent del CF Reus i que signa amb els aragonesos fins el 30 de juny del 2019.Miramón era un dels jugadors que acabaven vinculació amb l’entitat de la capital del Baix Camp i, tot i que la voluntat del club que presideix Xavier Llastarri era que continués, no ha estat possible.La trucada d’un equip recentment ascendit a Primera Divisió ha estat massa determinant per a un futbolista que es va convertir en indiscutible com a roig-i-negre i que va despertar l’interès de diversos clubs de nivell.Miramón va arribar al Reus fa dues temporades i ho va fer com a mitja punta. Natxo González, tècnic de l’entitat reusenca fa dues campanyes, el va reubicar com a lateral dret i s’ha consolidat en aquesta posició.