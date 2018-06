Reunió clau avui amb Promoesport per decidir el futur del club grana

Avui es podria decidir el futur de l’empresa i de com queda la situació d’un dels majors accionistes

Actualitzada 05/06/2018 a les 09:20

El Nàstic té avui una de les reunions més importants de la història actual del club. Els màxims responsables de l’entitat mantindran una trobada amb un objectiu molt clar: conèixer què succeirà amb Promoesport després de tots els esdeveniments succeïts en els darrers mesos.La intenció inicial és que els dos accionistes punters del Consell d’Administració, el president Josep Maria Andreu i José Rodi (Promoesport) es posin d’acord per a la desvinculació total o parcial del Nàstic.Des del moment en què el club va decidir la destitució de Nano Rivas com a entrenador del primer equip i des que es va acordar que Emilio Viqueira deixés la direcció esportiva, la bretxa entre ambdues parts ha estat evident. Ara bé, la relació continua sent cordial, es podria dir que segueix sent bona i, per aquest mateix motiu, es preveu que ambdues parts arribin a un acord de desvinculació.Cal recordar que Promoesport va ser molta part responsable de la resurrecció d’un Nàstic que s’havia enfonsat a la Segona Divisió B i que volia tornar a la professionalitat. Tant amb una bona injecció econòmica com amb l’arribada de jugadors, el retorn a Segona A va acabar sent una realitat.